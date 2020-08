Tesla franchit le seuil des 2 000 dollars

Le marché boursier américain continue son incroyable course vers le haut. La semaine dernière, Tesla a franchi la barre des 2 000 dollars et est devenue la 12e plus grande entreprise au monde.

Cette hausse survient malgré l’annonce d’un split de 1:5 qui débutera en septembre. Les investisseurs, semble-t-il, ne sont pas effrayés par le fait que la société se négocie à un ratio cours-ventes quinze fois supérieur ou à un ratio cours-bénéfices supérieur à 1 000. Les mesures d’évaluation standard ont perdu leur signification lors de la reprise boursière de 2020.

Qu’est-ce qui fait que Tesla reste en lice ?

Pour commencer, la Fed et le dollar. Le mouvement parabolique du cours de l’action Tesla ressemble à la hausse de Bitcoin à 20 000 dollars en 2017, beaucoup disant que Tesla connaîtra le même sort – une forte baisse après l’éclatement de la bulle.

Mais ce qui est différent maintenant, c’est que Tesla est une société cotée en bourse aux États-Unis. Contrairement à Bitcoin, il s’agit d’un marché réglementé.

Si nous devons parler de bulles et de graphiques paraboliques, alors le bilan de la Fed semble lui aussi parabolique. En fait, il ressemble au graphique de Tesla. Par conséquent, une forte baisse du dollar a conduit les investisseurs à accepter des risques plus élevés en faisant des offres sur le marché boursier.

Même l’annonce de la division des actions n’a pas fait baisser le prix. Ce qui se passe généralement après une division des actions, c’est que le prix de l’action de la société baisse pour la simple raison que davantage d’actions sont disponibles pour les investisseurs. Mais il s’agit d’un marché inhabituel et, en tant que tel, c’est le contraire qui s’est produit.

Il y a deux mois, Tesla a franchi pour la première fois la barre des 1 000 dollars. Ce fut une étape importante pour l’entreprise et pour les bulls de Tesla. Deux mois plus tard, la société a franchi la barre des 2 000 dollars. Pensez aussi à Apple. Le géant américain a eu besoin de trente-huit ans pour atteindre le premier trillion de capitalisation boursière. Cependant, il n’a fallu que 0,8 an à Apple pour passer de 1 000 à 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière.

En d’autres termes, l’augmentation de la masse monétaire depuis le début de la pandémie a été si spectaculaire que les effets sont les plus visibles sur le marché boursier. C’est pourquoi les analystes relèvent maintenant frénétiquement leur objectif pour le cours de l’action Tesla. Le nombre de voitures que la société vend réellement n’a même plus d’importance. Lors de ces évaluations, il est impossible d’en vendre autant pour justifier les niveaux.

Le rallye va-t-il bientôt s’essouffler ? Sans changement significatif de la part de la Fed, les bulls Tesla continueront d’acheter.