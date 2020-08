Tesla trade à quelques encablures de 2 000 dollars – Quelle est la prochaine étape ?

L’une des entreprises vedettes de l’année, Tesla poursuit sa marche vers le haut avec peu ou pas de recul. Rien ne semble arrêter l’optimisme des investisseurs – la pandémie ou l’annonce de la division des actions.

Le cours de l’action de la société a atteint 1 900 dollars, juste avant les 2 000 dollars magiques. En montant, le rallye a transformé le charismatique Elon Musk en l’une des personnes les plus riches du monde. Pourquoi l’intérêt pour Tesla est-il si élevé, et comment les investisseurs peuvent-ils justifier les valorisations élevées atteintes par la société ?

Les metrics sous-jacents de Tesla

Quelle que soit la façon dont on examine les états financiers et dont on analyse l’entreprise, Tesla est surévaluée à tous égards. Elle s’écarte plusieurs fois de la médiane du secteur, ce qui reflète le décalage entre le leader et les suiveurs.

Par exemple, au prix actuel du marché, Tesla se négocie à 205 P/E, alors que la médiane du secteur est de 21,25. Ou encore, le rapport prix/flux de trésorerie, sur douze mois, est de 130,01 contre 10,97 pour le secteur.

De tels chiffres révèlent le degré d’intérêt que suscite l’entreprise. Il n’y a aucun moyen de justifier un investissement à de telles valeurs en utilisant l’analyse traditionnelle des états financiers.

Mais quelque chose d’autre pousse les gens à se tourner vers Tesla. Voici quelques raisons.

Premièrement, l’argent. Les gens ont soudainement eu de l’argent entre leurs mains lorsque le Congrès américain a mis en place un énorme plan de relance budgétaire. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles le dollar s’échange avec un ton d’offre et pourquoi il a fortement baissé depuis le début de la crise financière.

Deuxièmement, l’investissement en partage fractionné. Les petits traders ayant de l’argent à dépenser ont ouvert des comptes de trading dans des sociétés de courtage qui permettent la propriété fractionnée. En d’autres termes, vous ne pouvez posséder qu’une fraction des actions Tesla. Dans certains cas, il est possible d’investir aussi peu que 5 dollars. Multiplié par les millions de nouveaux comptes de trading ouverts pendant la pandémie, et la flambée des cours boursiers ne semble plus si étrange.

Troisièmement, l’inclusion possible du S&P500. Au prix actuel du marché, Tesla est évaluée à 342 milliards de dollars, devenant ainsi la 10ème plus grande entreprise en termes de capitalisation boursière. Elle a dépassé Procter&Gamble ou Mastercard et se rapproche de sociétés comme Apple, Amazon, Walmart ou Johnson&Johnson.

Ce qui est intéressant ici, c’est que c’est seulement la deuxième fois qu’une entreprise atteint le top 10 en termes de capitalisation boursière sans faire partie du S&P500. L’autre fois, c’est lorsque Berkshire Hathaway, le véhicule d’investissement de Buffett, a atteint une performance similaire. Elle a été incluse dans l’indice en 2010.

Si Tesla est ajouté à l’indice, les gestionnaires passifs modifieront leurs portefeuilles pour refléter la nouvelle composition. Certains se sont déjà préparés pour l’annonce à venir, d’autres préfèrent attendre pour ne pas trop s’écarter de l’indice.

Quelles que soient les raisons – baisse du dollar, argent bon marché accessible au plus grand nombre, investissement fractionné ou inclusion possible dans le S&P500 – Tesla reste la coqueluche des investisseurs. À moins que cette perception ne change, attendez-vous à ce que son cours de bourse continue de surperformer.