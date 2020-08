Tous les regards sont tournés vers le marché boursier américain cette semaine

La semaine à venir est exceptionnellement légère en termes de données économiques. L’Europe étant en vacances malgré la pandémie en cours, l’action sur le marché des changes sera probablement dominée par la bourse américaine.

En fait, il en a été ainsi tout l’été. La corrélation indirecte du dollar avec le marché boursier américain a été responsable de la plupart de l’action sur les prix des principales paires de devises de change – EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, USDCAD ou USDJPY.

Certaines données économiques peuvent entraîner une volatilité plus importante que prévu, mais l’accent est mis sur l’EURUSD et les actions américaines. Parviendront-ils tous deux à atteindre de nouveaux sommets ?

Données économiques légères à venir

Outre les premières demandes de chômage jeudi prochain, il n’y a pas d’autres données économiques en provenance des États-Unis qui méritent d’être mentionnées. Ainsi, le marché boursier est probablement responsable de l’orientation du dollar, une relation typique pendant le trading d’été.

Le procès-verbal de la réunion de politique monétaire de la Banque de réserve d’Australie est attendu mardi. Le dollar australien est l’une des devises qui a suivi le marché boursier à pas de tortue pendant la pandémie de coronavirus, une corrélation qui devrait se poursuivre. Seul un choc exogène, comme une nouveauté de la RBA, pourrait changer cette relation, et le compte-rendu a ce potentiel.

Un jour plus tard, la réunion OPEP-JMMC va générer une volatilité sur le marché du pétrole. En tant que tel, les paires de dollars canadiens devraient bénéficier d’une certaine répercussion de la volatilité, car le dollar du huard est corrélé avec le prix du pétrole.

Et c’est à peu près toutes les données économiques pertinentes pour la semaine. Vendredi seulement, les PMI dans la zone euro seront suivis de près par les traders et les investisseurs désireux de savoir comment se déroule la reprise économique.

Ainsi, nous nous retrouvons avec un dollar à son plus bas niveau et un marché boursier à son plus haut niveau. Le S&P500 et le Dow Jones se situent tous deux juste en dessous des nouveaux sommets historiques. L’offre incessante d’actions est responsable de la réaction de risque observée sur le marché des changes, l’EURUSD, l’AUDUSD et la GBPUSD se négociant à proximité des sommets.

Comme il s’agit d’un mois de trading estival, la corrélation devrait se poursuivre. Cela est particulièrement vrai en raison de l’absence de données économiques importantes capables de la rompre.

Si le Dow Jones pousse vers de nouveaux sommets cette semaine, il faut s’attendre à ce que l’EURUSD cherche à atteindre un nouveau sommet pour l’année également. De plus, attendez-vous à ce que le dollar reste bien offert, si l’offre des actions se poursuit.