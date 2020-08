Tous les yeux sont tournés sur l’événement de Jackson Hole cette semaine

Une fois de plus, la communauté des investisseurs se concentre sur la réunion de Jackson Hole qui aura lieu cette semaine. Contrairement au passé, la réunion se déroule dans l’espace virtuel, en raison de la crise COVID-19.

Toutefois, elle reste l’un des événements les plus importants de l’année en matière de politique monétaire, puisque les banquiers centraux du monde entier se réunissent pour discuter des évolutions économiques et monétaires dans le monde.

Qu’est-ce que le symposium de Jackson Hole et pourquoi les traders devraient-ils s’en soucier ?

Aucun trader ne doit négliger l’importance du symposium de Jackson Hole. À vrai dire, le marché n’a pas toujours réagi aux nouvelles provenant de la petite ville du Wyoming. Mais les discussions qui s’y déroulent sont cruciales pour l’année à venir. De plus, elles sont peut-être encore plus importantes maintenant que les économies mondiales sont en récession à cause de l’épidémie de COVID-19.

Ne vous y trompez pas, ce n’est pas un événement à manquer. Organisé par la Banque fédérale de réserve de Kansas City, le symposium est le lieu où les banquiers centraux du monde entier se rencontrent au cours de l’été pour échanger des idées et des opinions. Tout comme Norman Montagu et Benjamin Strong à l’époque (c’est-à-dire les gouverneurs de la Banque d’Angleterre et de la Banque fédérale de réserve de New York dans les années 1920), les banquiers centraux ont toujours l’habitude de se réunir pour discuter de l’évolution de la politique monétaire.

Il s’agit de l’une des plus anciennes conférences de banques centrales au monde. En fait, elle a servi de modèle à la Banque centrale européenne (BCE) pour l’introduction de la réunion de Sintra, au Portugal.

Cette semaine, l’événement est particulièrement important car le dollar est sur une pente descendante dans le tableau de bord des changes. Depuis que la Fed a uniformisé les règles du jeu et a fait baisser le taux des fonds fédéraux proche de zéro, le déclin du dollar a commencé. De plus, le programme d’assouplissement quantitatif aux États-Unis et la relance budgétaire qui a suivi ont fait monter en flèche la masse monétaire M2.

Jeudi seulement, nous aurons les premières réactions du symposium de Jackson Hole. Le discours Powell de la Fed, intitulé « Révision du cadre de la politique monétaire », sera suivi de près pour voir si la Fed s’appuie sur le ciblage de l’inflation moyenne (AIT), le contrôle de la courbe de rendement (YCC) ou une combinaison des deux.

Comme nous l’avons vu la semaine dernière, le procès-verbal de la Fed a envoyé le dollar à la hausse, la Fed ayant signalé qu’elle ne prévoyait pas de mesures de contrôle de la courbe des taux d’intérêt dans un avenir proche. Mais si ce n’était qu’un ballon d’essai pour voir comment le marché réagit, les traders pourraient avoir des surprises intéressantes.