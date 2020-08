TRY et son importance pour l’euro

L’euro a connu un deuxième trimestre fantastique cette année. Il est passé de 1,08 par rapport au dollar et a atteint plus de 1,19 quatre mois plus tard.

Alimenté par les Européens qui émettent des dettes communes, le rallye des paires d’euros est soudainement menacé par une monnaie inhabituelle : la livre turque. Bien que la Turquie n’ait rien à voir avec l’Union européenne, les flux sortant de la livre turque suffisent à créer des troubles pour la monnaie commune.

La faiblesse de l’indice TRY pose des problèmes à l’euro

La livre turque s’est rapidement dépréciée au cours des dernières semaines. En temps de crise, les devises des marchés émergents ont tendance à sous-performer, en particulier par rapport à la monnaie de réserve mondiale, le dollar américain.

Certains signes du rallye de la paire USDTRY sont apparus depuis un certain temps déjà. Le tarissement des liquidités en USD observé ces derniers mois est généralement le signe de difficultés pour les monnaies des marchés émergents. Comme le Trésor américain a retiré plus d’USD que la Fed n’en a imprimé, l’USD a gagné du terrain face au TRY, parmi les autres devises des marchés émergents.

Le problème de l’euro vient d’un acteur inattendu : le secteur bancaire. Particulièrement vrai dans le Sud, l’exposition du secteur bancaire à l’économie turque et au TRY est suffisamment importante pour affecter la monnaie commune.

Par exemple, les banques espagnoles comme la BBVA ont une exposition directe à la Turquie, étant affectées par la dépréciation actuelle du TRY par rapport au dollar. Ainsi, la dépréciation du TRY nuit à l’activité de la BBVA et, par conséquent, au résultat net exprimé en euros. L’euro et le TRY ont donc une relation directe, le dernier influençant le premier en cas de forte baisse.

En d’autres termes, plus la paire USDTRY augmente, plus il affecte l’EUR. Les opérateurs impliqués dans les marchés financiers pendant la grande crise financière de 2008-2009 savent ce qui se passe lorsque les banques sont trop exposées à différentes économies en dehors du marché commun. Bien que la dépendance des marchés extérieurs ait diminué, le système bancaire européen est toujours affecté par les performances de la livre turque.

Pour l’avenir, deux choses sont intéressantes à observer. Premièrement, le rallye de l’USDTRY pourrait se poursuivre sans que l’EURUSD ne baisse. Comme nous l’avons vu récemment, l’EURUSD a atteint plus de 1,19 tandis que l’USDTRY a atteint de nouveaux sommets.

Deuxièmement, si le dollar se retourne contre d’autres grandes devises, il atteindra également un nouveau sommet face aux marchés émergents. De cette façon, l’euro subira un double coup – l’un provenant d’un dollar plus fort et l’autre d’un TRY plus faible.