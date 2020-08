Une mise à jour macroéconomique pendant le COVID-19

Quatre mois après que la pandémie de coronavirus a atteint le monde occidental, certains thèmes majeurs ont changé dans le paysage macroéconomique.

Au fil du temps, nous disposons d’un tableau complet de ce que la pandémie a engendré. Nous ne savons pas encore quelles seront les prochaines implications pour les sociétés, les pays, les gouvernements. Ce que nous savons, c’est qu’au cours des quatre derniers mois, le monde a complètement changé.

Le rendement du Trésor américain sur 10 ans atteint -1%.

Si ce n’est pas un titre effrayant, ajoutez-y le fait que c’est la première fois que cela se produit. De plus, les rendements sont les plus faibles depuis plus de deux siècles. S’il existe un tableau pour les livres d’histoire économique, c’est bien celui-là. En effet, l’émission d’obligations rapporte plus que ce qui sera remboursé en principal et en intérêts.

L’or atteint la barre des 2 000 dollars

Hier, le prix de l’or a dépassé pour la première fois le niveau des 2 000 dollars. Les amateurs d’or sont justifiés, car l’ascension de l’or à partir de mi-2019 n’est rien d’autre que parabolique – le prix a doublé en moins de deux ans.

Ce qui est encore plus intéressant, c’est que le rendement à 10 ans est inversement corrélé avec le prix de l’or. Plus précisément, plus les rendements baissent, plus le prix de l’or libellé en USD augmentera. Par conséquent, sans aucun plancher en vue pour les rendements américains, l’or devrait connaître davantage de gains.

Dette commune émise par l’Union européenne

Ce n’est pas nouveau, la proposition est là depuis le début de la crise COVID-19 et venait d’être approuvée lors du sommet de l’UE en juillet dernier. Elle est néanmoins une réaction aux dommages économiques causés par la pandémie.

En outre, deux des trois principales agences de notation ont revu à la hausse leurs perspectives pour les obligations supranationales de l’UE il y a quelques jours. Si l’émission de 850 milliards d’euros de la Commission européenne obtient la note triple A, cela changera la donne pour l’Union européenne et sa capacité à faire face à la crise.

Ce ne sont là que trois grands thèmes qui ont été abordés au cours des derniers mois. Ils ont été soit déclenchés par la crise, comme la dette commune de l’Union européenne, soit accentués par celle-ci, comme le cas de l’or et du rendement américain.

En tout cas, ils ne sont pas les seuls à influencer l’activité du marché. Seulement que les autres sont soit de nature temporaire (par exemple, les élections américaines de novembre), soit moins importantes pour affecter les perspectives économiques au niveau macro.