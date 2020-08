Walmart bat le rallye du DJIA (Dow Jones Industrial Average) sur les revenus et les carburants du deuxième trimestre 2020

La saison des résultats du deuxième trimestre étant déjà bien avancée, la plupart des entreprises américaines ont obtenu des résultats meilleurs que prévu. Hier, c’était le tour de Walmart, qui n’a pas déçu les investisseurs.

Le secteur a bénéficié de la pandémie, les gens accumulant davantage de nourriture et d’autres biens en raison de l’incertitude sur la maladie et sur ce que l’avenir peut apporter. Les ventes en ligne de Walmart aux États-Unis ont augmenté de façon spectaculaire, étant responsables d’une grande partie des bénéfices trimestriels supérieurs aux prévisions.

Le cours de l’action Walmart à son plus haut niveau

La performance globale du cours de l’action Walmart n’est rien de moins qu’impressionnante. Son action atteint actuellement des sommets historiques, clôturant hier à 134,71 $ et s’attaquant au niveau de 140 $.

Ce qu’il est important de retenir ici, c’est qu’il s’agit d’une société qui verse des dividendes. Elle a un historique de croissance des dividendes de 47 ans, un ratio de distribution de 40,2 % et un taux de croissance de 2 % sur cinq ans. En d’autres termes, elle sait comment récompenser ses investisseurs et continue à produire de solides résultats.

Le dernier trimestre a été marqué par le blocage de l’économie américaine. De nombreux États ont fait état d’une baisse de l’activité économique et les gens ont travaillé à distance, voire ont été licenciés. Le Congrès américain est intervenu et a envoyé des chèques aux gens sous forme “d’argent hélicoptère”. Walmart a été l’un des principaux bénéficiaires, car les gens avaient plus d’argent à dépenser (beaucoup ont reçu plus que ce qu’ils gagnaient dans leur emploi avant la pandémie).

Pour en revenir au rapport d’hier, Walmart a annoncé une croissance de 97 % des ventes nettes de commerce électronique et une augmentation de 27 % du montant moyen comparable des achats. Elle remodèle 45 magasins et offre la livraison le jour même dans plus de 2 000 endroits, et elle n’a pas ouvert de nouveaux magasins.

Le taux de marge brute a augmenté de 42 points de base, et le revenu d’exploitation a bondi de 8,5 %. En raison des dépenses de relance du gouvernement, les ventes des catégories de marchandises à marge plus élevée et de marchandises générales ont augmenté.

Les opérations internationales ont également enregistré de bons résultats. Au Royaume-Uni, en Chine, au Mexique, en Amérique centrale et au Canada, le ticket comparable a augmenté de manière significative – de 20,5 % en Chine à 73,8 % au Royaume-Uni. Les ventes de commerce électronique ont également explosé à l’échelle internationale – en Chine, par exemple, le taux de croissance a dépassé 200 %. Les ventes nettes ont augmenté dans tous les pays sauf un – le Royaume-Uni.

Dans l’ensemble, des résultats solides qui récompensent les attentes des investisseurs. Soulignant une fois de plus qu’il s’agit d’une entreprise qui verse des dividendes, le cours actuel de la bourse révèle de solides performances, résultat de principes commerciaux solides.

Si la pandémie a aidé entre-temps, tout ceci est secondaire.