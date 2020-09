Cas de l’investissement dans le platine

Chaque fois que nous pensons aux matières premières, la première chose qui nous vient à l’esprit est l’or et, parfois, l’argent. Cependant, d’autres matières premières offrent les mêmes avantages de diversification, sinon plus. Le platine est un marché à prendre en considération, car il offre des avantages de diversification similaires à ceux de l’or.

De plus, la corrélation directe historique de 0,7 entre le platine et l’or permet de l’ajouter à un portefeuille et d’obtenir un effet différent de celui de l’or. Une corrélation de 1 signifie que les deux marchés sont positivement corrélés, et zéro ne reflète aucune corrélation. Par conséquent, si un actif a une corrélation inférieure à 0,5, il est judicieux de l’ajouter à un portefeuille.

Par conséquent, il est peu ou pas judicieux d’ajouter du platine à un portefeuille déjà diversifié avec de l’or. Cependant, avant d’ajouter de l’or à un portefeuille, il est bon de considérer aussi le platine, avant d’en choisir un.

Quels sont les moteurs du marché du platine ?

Comme tout marché de matières premières, le marché du platine dépend de l’offre et de la demande. Les percées et les innovations industrielles sont responsables des changements dans l’offre et la demande de matières premières. Dans le cas du platine, il est au cœur de l’économie de l’hydrogène, car il est utilisé pour produire de l’hydrogène vert et pour les véhicules électriques à pile à combustible.

Le changement climatique est une réalité, et de nombreux pays développés ont consacré des fonds importants à des projets écologiques. L’Union européenne en est un bon exemple, avec le “Green Deal” de l’UE visant à réduire les émissions de CO2 de 50 % dans les années à venir – un programme ambitieux dont le financement a déjà été approuvé. De tels résultats ne peuvent être obtenus que par des changements structurels et industriels, et les produits de base destinés à faciliter ces changements seront très demandés. Le platine est une de ces matières premières.

Du point de vue de l’investissement, le platine offre la même couverture du risque que l’or. Toutefois, historiquement, il a surpassé l’or en période de difficultés financières. Par exemple, lors de la grande crise financière de 2008, les rendements hebdomadaires du platine ont dépassé ceux de l’or de plus de 30 %. Par conséquent, un plus grand nombre d’investisseurs en or peuvent considérer le platine comme un substitut de l’or, comme le suggère la corrélation mentionnée au début de l’article.

Le marché des matières premières n’est pas constitué uniquement d’or et d’argent. Les investisseurs prêts à parier sur les nouvelles technologies et la montée des tendances vertes doivent considérer le platine pour leur portefeuille à long terme. Parce qu’il offre également des avantages de diversification à un portefeuille, le platine représente une alternative viable à l’or.