Ce qui se cache derrière la hausse constante du prix de l’argent

L’année 2020 restera dans l’histoire comme celle où la pandémie de coronavirus a changé le fonctionnement des sociétés. Pour les investisseurs, c’est l’année où l’or a atteint un nouveau sommet historique au-dessus du niveau des 2 000 $.

Les traders d’or espèrent depuis longtemps que le métal jaune finira par s’élever. Pour se prémunir contre l’inflation, la modération de l’inflation aux États-Unis a été l’une des raisons de la baisse du prix de l’or. Cependant, maintenant que la Fed signale des conditions d’assouplissement extrêmes, les attentes inflationnistes se sont renforcées et l’or a agi comme il devait le faire.

L’or n’est pas le seul investissement alternatif disponible pour les investisseurs. L’argent est un autre métal précieux qui a encore augmenté en 2020, et qui est encore loin des sommets historiques.

Aperçu du marché de l’argent à prendre en considération

Considéré comme « l’or du pauvre », l’argent a toujours été le deuxième choix ou la deuxième option lorsqu’il s’agissait d’envisager un investissement alternatif pour protéger son portefeuille contre l’inflation. L’année 2020 s’est révélée jusqu’à présent spectaculaire pour les investisseurs en argent – le prix de l’argent est passé de 11 $ au cours du mois de mars 2020 à près de 30 $.

Comme toute marchandise, le prix de l’argent dépend de l’équilibre entre l’offre et la demande. L’argent en surface et l’argent souterrain sont étroitement pris en compte dans l’interprétation du prix de l’argent. La hausse spectaculaire du prix de l’argent cette année n’a rien à voir avec les niveaux de production ou avec les changements de l’offre et de la demande. Au contraire, la demande de la communauté des investisseurs a augmenté de façon spectaculaire.

La demande d’argent a augmenté à partir de 2019. Tout comme l’or, qui a atteint un niveau plus élevé à l’été 2019, l’argent a connu une amélioration du sentiment des investisseurs institutionnels. Cependant, le prix de l’argent n’a pas suivi la hausse de l’or en 2019. Au contraire, il a regagné le terrain perdu cette année.

La demande croissante de valeurs refuges a rendu l’argent et les autres investissements alternatifs attrayants. Les investisseurs institutionnels, comme les fonds de dotation, ont diversifié davantage leur portefeuille dans le but de préserver le capital.

Le monde des investissements alternatifs est fascinant, car la principale raison pour laquelle quelqu’un investirait dans l’or, l’argent ou le bois d’œuvre est d’obtenir des avantages de diversification et une protection contre l’inflation. Cela signifie qu’aucune performance du tout ou même une performance négative n’est acceptée tant que le portefeuille reste protégé.

Cependant, lorsqu’un investissement offre un rendement de 200 % en moins d’un trimestre, on se demande où se trouve l’inflation que tout le monde redoute ? Comme l’inflation ne se voit nulle part, la hausse des prix de l’argent et de l’or signifie que les attentes en matière d’inflation sont à la hausse – et cela suffit à créer une forte demande de la part de la communauté des investisseurs.