Comment faire baisser un taux de change

L’une des interventions verbales les plus intéressantes des temps modernes s’est produite récemment : la BCE a fait baisser le taux de change EURUSD à 1,20. Ce n’est pas la première fois que les banques centrales font des interventions verbales, effrayées par les effets d’une monnaie plus forte.

En fait, les banques centrales des marchés émergents ont l’habitude de le faire. Mais dans les économies développées, une banque centrale y réfléchit à deux fois si elle veut le faire. Les représailles de l’autre partie sont non seulement possibles mais probables.

Les efforts orchestrés de la BCE

Avant de discuter de ce qu’a fait la BCE, il convient d’examiner un autre exemple. Il y a plusieurs années, la Banque de réserve d’Australie (RBA) avait un gouverneur différent. La force du dollar australien pesait sur ses exportations et la RBA est intervenue à plusieurs reprises, indiquant même quel était le niveau de taux de change approprié. Par exemple, à un moment donné, l’AUDUSD s’est échangé au-dessus de 0,90, et la RBA a indiqué que 0,70 était un taux plus approprié. Devinez quoi – l’AUDUSD est rapidement tombé à 0,70 dans la période qui a suivi.

Au début, la BCE a laissé entendre que le taux de change de 1,20 était trop élevé pour être toléré. Phillip Lane, membre du directoire de la BCE, a déclaré que le taux euro-dollar était important quelques jours avant la réunion de la BCE en septembre. La paire EURUSD a rapidement chuté de quelques chiffres importants.

Ensuite, la BCE a inclus les préoccupations concernant le taux de change dans sa déclaration introductive. Elle a clairement indiqué que l’intervention verbale précédente n’était pas une erreur.

Ensuite, le vice-président de la BCE, M. de Guindos, a proposé une interview à une publication financière espagnole. Une fois de plus, il a réitéré que le taux de change, bien qu’il ne soit pas ciblé à un niveau spécifique, affecte l’inflation si la monnaie est perçue comme trop forte.

En d’autres termes, il y a un “modus operandi” à tous les niveaux et parler de baisser la valeur d’une monnaie est le nouveau mantra de la BCE. D’une certaine manière, cela est compréhensible car la BCE est confrontée à une période difficile – la pandémie de coronavirus et la récession économique qui a suivi ont pris la banque centrale avec le taux de la facilité de dépôt déjà en dessous du niveau zéro. Comment assouplir encore les règles sans recourir à des mesures non conventionnelles ?

Dans le monde de la banque centrale et du trading de devises, chaque détail compte. L’action sur les prix, en fin de compte, obligera la BCE à calmer son message, si le taux de change EURUSD baisse à des niveaux appropriés.

Mais qu’est-ce qu’un niveau approprié ?