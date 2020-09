Compréhension de base de l’économie australienne

Le dollar australien (AUD) fait partie du club restreint des monnaies des pays développés. Monnaie flottante, il est le fleuron de la région Asie-Pacifique.

Les paires australiennes qui font partie du tableau de bord des devises sont extrêmement populaires parmi les traders. Diverses corrélations existent entre les différentes paires de AUD et d’autres marchés. C’est pourquoi une bonne compréhension de l’économie australienne aide à expliquer ces corrélations.

Voici un début, puisque cet article offre une vue de base de ce qui se passe « Down Under », comme on appelle aussi l’Australie.

Une vue rapide de l’économie australienne

L’Australie est un pays riche en minéraux. En tant que telle, l’industrie minière joue un rôle important dans le développement économique, de l’emploi et du produit intérieur brut (PIB) du pays. À titre de comparaison entre les différents secteurs, le secteur minier représente 10 % de la production australienne, tandis que le secteur de la construction n’en représente que 8 %. Aucune autre économie développée ne dépend autant du secteur minier que l’Australie.

De ce fait, le dollar australien (AUD) est trop sensible aux fluctuations des prix des matières premières. L’or, en particulier, entraîne des mouvements sauvages dans les paires de dollars australiens.

Prenons l’exemple de cette année 2020. Le prix de l’or libellé en USD (XAUUSD) a atteint un sommet historique. Dans le même temps, la paire AUDUSD est passée de 0,55 à 0,73. Cependant, la force de la monnaie n’a pas eu une grande incidence sur l’économie australienne, car la hausse du prix de l’or a compensé une partie de la force de la monnaie.

Une autre chose à considérer au sujet de l’Australie est liée à ses partenaires commerciaux. La Chine et le Japon représentent à eux seuls 46 % des exportations japonaises – une part importante, loin s’en faut. La Chine, en particulier, est considérée comme le principal moteur de la plus longue expansion économique qui a eu lieu en Australie avant la pandémie. L’Australie a bénéficié de la croissance de la Chine.

Même en 2020, l’économie chinoise est la seule qui, selon les prévisions de l’OCDE, connaîtra une croissance économique. Ainsi, l’économie australienne sera résistante, prête à surpasser ses pairs.

Près des deux tiers des exportations australiennes sont des ressources, principalement des matières premières. L’autre tiers est constitué de services, de produits agricoles ou de produits manufacturés.

En d’autres termes, l’économie australienne n’est pas votre économie habituelle à interpréter. Les facteurs qui influencent la valeur du dollar australien ne proviennent pas seulement du domaine de la politique monétaire, mais aussi d’autres domaines.

Le trading joue un rôle crucial pour le dollar australien, tout comme la santé économique de la région.