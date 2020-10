Court-circuiter le dollar – une tendance en 2020 jusqu’à présent

Le court-circuitage du dollar est le thème principal sur les marchés financiers depuis que la pandémie a atteint le monde occidental. Après que la Fed aux États-Unis a ouvert des lignes de swap sur l’USD avec les principales banques mondiales développées, l’USD s’est replié lentement mais sûrement.

De plus, la majeure partie des ventes a eu lieu pendant les mois d’été, lorsque personne n’y prête attention. L’EURUSD, la paire de devises la plus liquide, a atteint 1,20 en juillet, alors qu’elle se négociait près de 1,07 seulement trois mois plus tôt.

La tendance à la baisse du dollar devrait-elle se poursuivre en fin d’année ?

Positionnement extrême court en USD

À l’approche des élections américaines, la position courte du dollar se poursuit. Selon un rapport de Bloomberg, les positions nettes à terme non commerciales de la CFTC montrent une position extrêmement courte sur le dollar. En fait, les spéculateurs court-circuitent le dollar depuis près de trois ans.

Cela est certainement dû en partie au fait que la Fed a modifié son mandat en faveur d’un ciblage de l’inflation moyenne. En cas d’inflation, le dollar devrait être le premier à refléter une baisse générale des prix.

Toutefois, lorsque le positionnement est aussi extrême, les chances d’un resserrement dans la direction opposée, même s’il n’est que temporaire, augmentent. Cela pourrait-il être le cas pour le reste de l’année ?

Le rapport de Bloomberg ne montre que les positions non commerciales sur les contrats à terme. Mais si l’on considère l’ensemble des contrats à terme, les opérateurs ont vendu 2,5 milliards de dollars supplémentaires, créant ainsi la plus grande position courte en dollars en plus de neuf ans.

Cela signifie que les investisseurs ont utilisé la récente vigueur du dollar pour renforcer leur exposition à court terme sur le dollar. Par exemple, l’EURUSD a baissé de 1,20 à 1,16, la GBPUSD de 1,35 à 1,28 et l’AUDUSD de 0,74 à 0,70. On peut même voir le positionnement, car les trois paires ont rebondi depuis les récents creux, reflétant la vente à découvert du dollar qui a eu lieu.

Cependant, le trading n’est pas si facile. Si le dollar n’atteint pas un nouveau plus bas (indice de l’USD), le risque est que le rallye du dollar se poursuive. Si c’est le cas, de nombreux traders apprendront une leçon coûteuse sur l’argent et la gestion du risque, une leçon engendrée par la cupidité.

Le joker pour les mois à venir est l’élection américaine. Un changement à la Maison Blanche pourrait entraîner d’énormes changements dans l’exposition au dollar des investisseurs à long terme. Si c’est le cas, les spéculateurs surendettés auront du mal à maintenir les positions courtes sur le dollar dans leurs registres, et toute pression à la baisse accélérera un mouvement dans la direction opposée.