Easy Come Easy Go – Comment l’argent a perdu son élan

Le prix de l’argent est l’un des protagonistes de 2020 en termes de volatilité. Il a augmenté de plus de 300 % dans les mois qui ont suivi la panique de mars, pour ensuite restituer plus de la moitié de ses gains récemment.

L’argent est un métal précieux connu pour sa volatilité accrue par rapport à l’or. C’est pourquoi de nombreux investisseurs préfèrent le trading de l’argent à celui de l’or, surtout si la stratégie de trading est basée sur le scalping ou le swing trading.

Tout au long de l’histoire, beaucoup ont essayé de s’accaparer le marché de l’argent. En raison de l’offre relativement limitée et de l’évolution des utilisations industrielles, le prix de l’argent a varié, et a souvent réagi différemment de ce que l’or laisserait supposer. C’est pourquoi les écarts des ratios or/argent par rapport à la moyenne ne sont pas rares.

Le dollar reste la valeur refuge de facto

Lorsque l’or a atteint un nouveau record en 2020, l’USD a été vendu dans tous les domaines. L’argent a plus que triplé en moins de trois mois, tandis que le prix de l’or a dépassé les 2 060 $.

La forte demande de la communauté des investisseurs pour les produits en or et en argent a conduit à cette hausse. Craignant l’inflation, les investisseurs ont diversifié leurs portefeuilles en ajoutant des produits de base pour se couvrir contre l’inflation.

C’est la réaction normale en temps de crise. Pourtant, ce qui s’est passé récemment sape les craintes d’inflation et remet en question le rôle de l’or et de l’argent comme protection contre l’inflation.

L’argent, tout comme l’or, a été corrigé à partir des sommets. Cependant, si l’argent est censé être une réserve de valeur, la récente hausse du dollar ne devrait pas avoir un impact aussi important sur son prix. Pourtant, c’est le cas.

Cela montre, une fois de plus, que l’USD reste de facto un refuge. De plus, il reste la seule monnaie de réserve à prendre en compte.

Pendant la dépréciation du dollar au cours de l’été, de nombreuses voix se sont élevées pour dire que l’USD est en train de perdre son statut de monnaie de réserve mondiale. À savoir que les pays étrangers, craignant que l’USD ne perde sa valeur si rapidement, passeront de l’USD à d’autres monnaies. Cela ne s’est pas produit, et il est peu probable que cela se produise de sitôt pour une raison simple : il n’y a pas de candidat approprié.

Pour en revenir à l’argent, il se négocie maintenant autour de 22 $ après avoir frappé à la porte des 30 $ au début du mois d’août. Il a formé un triangle en guise de motif d’inversion avant de descendre plus bas. Tous les yeux sont maintenant tournés vers le niveau de 20 $. Si le dollar fait une nouvelle étape à la hausse, attendez-vous à ce que l’argent soit l’un des marchés qui baissent le plus, étant donné qu’il a connu la plus forte hausse au début de l’année.