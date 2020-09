En route vers le jour des élections

La volatilité des marchés financiers va probablement s’accroître de manière significative alors que nous entrons dans une ligne droite vers l’élection présidentielle aux États-Unis. À partir de ce moment, tout le reste pèsera d’un poids bien moindre par rapport à toute nouvelle liée aux élections.

Contrairement à d’autres élections, cette année, la route du vote est pavée de trois débats différents. En outre, il y aura également un débat entre les vice-présidents.

Tout savoir sur les débats

À partir d’aujourd’hui, il y a un débat chaque semaine jusqu’au jour des élections. Le premier a lieu dans l’Ohio et consiste en un débat de quatre-vingt-dix minutes au cours duquel les candidats disposent de quinze minutes pour discuter des sujets choisis par le modérateur. Toutefois, les sujets sont connus à l’avance par chaque candidat et il est donc probable qu’ils aient préparé des réponses. Quoi qu’il en soit, comme dans tout débat, attendez-vous à des réponses étincelantes, surtout si l’on tient compte du tempérament de Trump.

Avancez d’une semaine et les deux vice-présidents organisent un débat à Salt-Lake City, dans l’Utah. Ce débat suit un cheminement similaire à celui mentionné précédemment, à la différence que le temps de quatre-vingt-dix minutes sera divisé en segments de dix minutes.

Le débat entre les deux vice-présidents a la chance d’être au moins aussi intéressant que celui entre les deux principaux candidats. En tant qu’ancien vice-président, Biden sait très bien ce que ce poste lui donne et il formera bien Kamala Harris. D’autre part, Pence est actif sur le terrain depuis quatre ans et possède une expérience directe.

Le 15 octobre, le deuxième débat entre les deux candidats aura lieu à Miami, en Floride. Cette fois, l’événement prend la forme d’une réunion publique et les membres de la communauté locale ont la possibilité de poser des questions. En d’autres termes, l’élément de surprise existe, et il sera intéressant d’observer la réaction des deux candidats sur place.

Le troisième et dernier débat a lieu à Nashville, Tennessee, le 22 octobre. À ce moment-là, nous aurons déjà une idée de l’évolution des sondages, et ce sera probablement le débat le plus tendu de tous.

Une chose importante à considérer pour ceux qui vivent en Europe ou dans d’autres fuseaux horaires : les trois débats présidentiels doivent commencer à 2 heures du matin, heure de Londres. En d’autres termes, juste au moment où le marché des devises est le plus illiquide et où le centre financier le plus important est fermé.

Par conséquent, la volatilité risque d’augmenter plus que d’habitude, avec des écarts inhabituellement importants également.