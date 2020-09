FAIT – Le point sur la réunion de la Fed de demain

L’événement principal de la semaine de trading est prévu pour demain. Au cours de la session nord-américaine, la Fed devrait publier sa politique et ses orientations en matière de taux d’intérêt pour la période à venir.

Si personne n’attend que la Fed fasse quelque chose de précis, cela ne veut pas dire que la réunion n’a pas d’importance. En fait, c’est à cause de cette réunion que le dollar garde un ton baissier et que les actions américaines trouvent un soutien à chaque baisse.

Viser une inflation moyenne flexible

La Fed a du mal à expliquer aux marchés pourquoi une inflation plus élevée est bonne pour l’économie. Le marché attend demain plus de détails sur le nouveau mandat de FAIT (Flexible Average Inflation Targeting) et sur le plan exact de la Fed.

Si lors de la réunion de cette semaine, la Fed ne parvient pas à communiquer clairement ce que représente le nouveau mandat, le risque d’un dollar fort est réel. En d’autres termes, le marché forcera la main de la Fed, si elle n’apporte pas plus de clarté.

L’idée de FAIT a été lancée lors du symposium de Jackson Hole en août dernier. Le dollar a été négocié sur un ton baissier tout l’été, dans l’attente d’un changement de la part de la Fed. Le changement est intervenu, mais le message n’a pas livré précisément ce que la Fed attend en termes d’inflation. En d’autres termes, quelle est la flexibilité que la Fed a l’intention d’adopter, et existe-t-il une méthodologie pour calculer l’inflation moyenne comme le souhaite la Fed ?

Il est très probable que la Fed ait laissé toutes ces questions sans réponse pour une raison. Si et quand vous donnez un seuil au marché, la réaction à toute évolution plus ou moins proche est généralement plus agressive qu’elle ne le serait autrement. Par conséquent, ce que la Fed veut, c’est garder quelques munitions pour elle-même, au moins lorsqu’il s’agit de donner des orientations.

De nombreux acteurs du marché pensent déjà que la Fed est coincée, piégée dans un accommodement continu. Si c’est le cas, il est peu probable qu’une inflation plus élevée se matérialise de sitôt, à moins qu’elle ne s’auto-réalise.

En d’autres termes, si la population et les acteurs du marché croient que la Fed est capable de créer de l’inflation, la Fed aura du mal à remplir son nouveau mandat. Jusqu’à présent, les actions sont en hausse, les bitcoins en hausse, l’or en hausse, l’argent en hausse, le dollar en baisse.

À en juger par cette mesure, l’inflation est à venir. Toute indication de la part de la Fed demain concernant un assouplissement supplémentaire de sa politique monétaire fera baisser le dollar de manière significative.