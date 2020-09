Fin de semaine importante pour le dollar canadien

Le dollar canadien (CAD) s’est apprécié par rapport au dollar américain, comme presque toutes les monnaies du G10 pendant la crise. La Fed s’est trop détendue par rapport à la Banque du Canada. De plus, la comparaison des deux plans de relance budgétaire mis en place par les deux gouvernements a favorisé une baisse du dollar et une hausse du dollar canadien.

En conséquence, l’USDCAD a chuté comme un roc après avoir atteint un sommet en mars de cette année. Il est actuellement revenu au niveau de 1,30 – on pourrait dire au niveau d’avant la crise.

Que va-t-il se passer ensuite ?

Les données sur l’emploi de vendredi rendent difficile le trading du dollar canadien

Comme le Canada est une économie à forte intensité énergétique (c’est-à-dire que le pétrole et les produits dérivés du pétrole représentent une grande partie de son PIB), la performance du CAD est fortement liée au prix du pétrole. Mais comme le prix du pétrole ne s’est consolidé pendant tout l’été qu’autour du niveau de 40 dollars, la volatilité du CAD a dépendu de la reprise économique canadienne.

De plus, lorsque vous envisagez de trader une paire de CAD, pensez au grand voisin au sud de sa frontière. C’est la plus grande économie du monde qui possède la monnaie de réserve mondiale, et le Canada est pratiquement obligé de livrer une grande partie de ses exportations aux États-Unis. Ce n’est que si l’on considère le facteur de proximité que les États-Unis remportent la partie, car les coûts de transport ne représentent qu’une fraction de ceux nécessaires pour exporter dans d’autres parties du monde.

Par conséquent, ce qui se passe avec l’économie américaine (c’est-à-dire la récession, l’expansion, etc.), compte beaucoup pour l’économie canadienne également. C’est la raison pour laquelle les stocks de pétrole aux États-Unis sont surveillés de près par les traders ayant une position sur le CAD, car une augmentation ou une diminution des niveaux de stocks signale une contraction ou une expansion économique pour la période à venir. D’où une position négative sur le CAD.

Mais l’élément de données économiques le plus difficile à interpréter est celui des données sur l’emploi. Les États-Unis et le Canada publient les données sur l’emploi le même jour – le premier vendredi de chaque mois. Et, en même temps.

Par conséquent, les deux économies ayant des performances similaires (c’est-à-dire que lorsqu’il y a une récession aux États-Unis, il est probable qu’il y en ait une au Canada également), les deux marchés de l’emploi reflètent la même chose. C’est pourquoi de nombreux traders évitent d’avoir des positions sur la paire USDCAD tant que les NFP et les données sur l’emploi au Canada n’ont pas été publiés.