Fort rebond du secteur manufacturier américain en août

La semaine des salaires non agricoles (NFP) est arrivée et, comme d’habitude, les données ISM donnent un aperçu de ce à quoi il faut s’attendre vendredi prochain. Au moins l’ISM manufacturier est publié la même semaine et souvent, comme c’est le cas cette semaine aussi, l’ISM non manufacturier est également publié.

Ces deux publications sont importantes lorsqu’on examine les détails au sein des secteurs. En particulier, la composante « emploi » est suivie de près car elle donne des indices sur les NFP à la fin de la semaine.

Un secteur manufacturier en croissance en août

L’ISM, en tant qu’indice de diffusion, montre l’activité du secteur par rapport au niveau 50. Au-dessus, il s’agit d’un territoire en expansion, en dessous, d’un territoire en contraction. En août, tous les sous-secteurs ont connu une croissance, même si certaines réserves existent.

La plus forte performance en août est venue du volet des nouvelles commandes. Il a atteint 67,6 contre 61,5 en juillet, ce qui est stupéfiant.

Cependant, les traders se concentrent sur la composante de l’emploi. Bien qu’en hausse, de 44,3 en juillet à 46,4 en août, il reste en territoire de contraction, bien en dessous du niveau 50. Quoi qu’il en soit, la tendance à la hausse est encourageante, et l’attention se porte maintenant sur les prochaines données relatives à l’emploi jusqu’aux NFP de vendredi.

L’ADP sera publié dans quelques heures. Si les salaires du secteur privé dépassent les attentes et montrent une tendance à la hausse, les nouvelles économiques viennent renforcer les développements positifs observés dans le secteur manufacturier.

Mais le secteur manufacturier n’est pas le secteur dominant aux États-Unis. Comme toute économie développée, le secteur des services est la clé de la croissance économique, car il a une plus grande influence sur le PIB du pays. C’est pourquoi, jeudi, le volet emploi de l’ISM non manufacturier apportera un autre indice avant la publication de vendredi.

Couplées aux demandes initiales et continues le même jour, les données du secteur des services terminent le flux de données relatives à l’emploi avant les NFP. À ce stade, les investisseurs ont une idée de ce que les NFP vont montrer et, plus important encore, commencent à se positionner pour la publication.

C’est un processus que les investisseurs répètent chaque mois. L’objectif est le même : continuer à chercher des indices et rassembler les données économiques afin de trouver le bon positionnement pour les NFP.

Certains investisseurs ne recherchent que les grands changements de tendance. Ils ont un horizon temporel plus long pour leurs transactions. Mais pour les spéculateurs à court terme, il est essentiel d’interpréter correctement les données pour que leurs trades soient rentables.