La BCE pourrait chercher à faire baisser le cours de l’euro dollar :

Que faut-il suivre cette semaine qui s’étends du 7 au 11 septembre sur les marchés financiers et plus particulièrement sur le marché des changes ? Il y a comme chaque semaine des statistiques économiques classiques, ici des indicateurs d’activité pour le mois de juillet pour la Zone Euro, les Etats-Unis et la Chine. Du grand classique donc, mais le fait fondamental majeur de la semaine c’est la décision de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne (BCE) le jeudi 10 septembre.

A vrai dire, le marché n’attends rien sur le plan de la politique monétaire; cette dernière devrait rester inchangée, le statu quo. Mais le verbe, les mots, sont aussi un instrument de politique monétaire et la conférence de presse de jeudi à 14h30 de Christine Lagarde est atendue; pourquoi ? Car la BCE s’inquiète de plus en plus de la forte appréciation estivale du taux de change de l’Euro, alors que le régime d’inflation et de reprise est moins vigoureux que prévu selon les derniers chiffres économiques.

Les mots bien choisis sont un fort instrument de politique monétaire et Lagarde pourrait indiquer que la BCE surveille le change, elle pourrait ainsi annoncer que la BCE revoit en baisse ses perspectives fondamentales pour produire un effet baissier sur le cours de l’Euro, notamment le cours de l’euro dollar.

Sur le plan de l’analyse technique, le dollar US (DXY) face à un panier de devises se stabilise depuis 15 jours, mais il peine encore à entrer en fort rebond technique car la FED le maintient tout en bas. La BCE va probablement entrer davantage dans cette guerre des changes, d’autant plus que le cours de l’euro dollar vient d’échouer au contact d’une oblique de résistance chartiste baissière de portée mensuelle et qui passe à 1.20$. Au stade actuel, la tendance est devenue neutre entre 1.17$ et 1.19$, mais une rupture des 1.17$ ferait accélérer le marché à la baisse vers les 1.15$. Le choix technique que fera le taux EUR/USD est entre les mains des mots de la BCE.

Graphique du cours de l’euro dollar (eur/usd) par TradingView