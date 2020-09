La BCE va mettre l’accent sur la semaine à venir

Deux banques centrales doivent définir leur politique monétaire cette semaine : la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque du Canada (BOC). La réunion et la conférence de presse de la BCE sont très attendues, car on s’attend de plus en plus à ce que la banque centrale réagisse à la forte baisse de l’inflation sous-jacente.

La force de l’euro est une autre question à aborder. Si la BCE n’admettra jamais qu’elle vise un certain taux de change, on sait qu’elle considère toujours le taux euro-dollar comme un euro plus fort qui pèse sur l’inflation.

Plus d’assouplissement de la part de la BCE ?

La semaine commence lentement car la fête du travail aux États-Unis est responsable de la faible volatilité. Par conséquent, après la clôture de Londres aujourd’hui, attendez-vous à des fourchettes lentes et à peu ou pas de mouvement sur le marché des devises.

Pas de données de premier plan également mardi. Les cambistes chercheront une fois de plus une direction au marché boursier.

Mercredi, le BOC définit la politique monétaire et publie sa déclaration. Le dollar canadien est l’un des plus performants, car il s’est renforcé par rapport au dollar américain pendant la pandémie. La relative stabilité des prix du pétrole a facilité les décisions de politique monétaire de la BOC, et cette semaine, la banque devrait maintenir son taux inchangé.

L’événement principal de la semaine aura lieu un jour plus tard. Jeudi, le taux d’intérêt de la BCE et la conférence de presse marqueront la fin de l’été pour les cambistes. La BCE doit réagir à la forte baisse de l’inflation sous-jacente, et la seule question est de savoir ce qu’elle choisira de faire.

La reprise de la zone euro semble être à la traîne par rapport à la dynamique observée aux États-Unis. De plus, un rapide coup d’œil sur les conditions financières dans la zone euro et aux États-Unis révèle un resserrement plus important en Europe – ce qui explique en partie la force de l’euro.

La force de l’euro est l’un des problèmes sur la table de la BCE. La monnaie commune a gagné du terrain sur le JPY, le USD, le GBP, et a conservé sa valeur par rapport aux autres devises du G10.

L’inflation menaçant de passer sous le niveau zéro, la BCE est obligée de réagir. Le problème est que personne ne voit quelle serait la réaction appropriée ? Comment assouplir davantage les taux d’intérêt alors qu’ils se situent déjà à la limite inférieure et que l’assouplissement quantitatif est déjà en place ?

Christine Lagarde et le Conseil des gouverneurs doivent faire preuve de flexibilité et d’ingéniosité. Sans une action audacieuse, le risque est que le marché pousse le taux EURUSD bien au-delà de 1,20, ce qui rendrait difficile pour la BCE de remplir son mandat de stabilité des prix.