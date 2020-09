La Big Tech mange le monde

Les entreprises technologiques des États-Unis sont responsables de la plupart des retours en force que nous avons observés sur le marché boursier. Les décisions de la Fed sont certainement utiles, mais aucune des grandes entreprises technologiques n’a été déçue lorsqu’elle a publié ses bénéfices pendant la pandémie.

En fait, il serait approprié de revoir ce que la big tech, ce qu’Internet fait à notre société, et quel est son rôle – juste pour mettre les choses en perspective. Tout le monde a entendu parler de sociétés comme Amazon, Google ou Microsoft, mais tout le monde comprend-il vraiment la taille des entreprises que ces sociétés dirigent ?

Détails sur le secteur de la Big Tech

À la fin des années 90, la bulle technologique a créé l’une des plus profondes récessions connues du monde développé. Il a fallu une autre décennie avant que la crise financière de 2008-2009 ne frappe le monde occidental, et de nombreux acteurs du marché ont longtemps craint d’investir dans les actions technologiques.

Aujourd’hui, les actions technologiques sont de retour en force, et pour une bonne raison. L’industrie a changé, l’adoption massive a dépassé toutes les attentes et le secteur de la big tech représente désormais 45 % de l’indice S&P500. De plus, le secteur est responsable d’environ 15 % du PIB mondial. À en juger par ces deux indicateurs, les niveaux sont plus élevés qu’à la fin des années 90. C’est pourquoi de nombreux investisseurs prudents appellent aujourd’hui à la formation d’une nouvelle bulle.

Toutefois, un rapide coup d’œil aux chiffres qui se cachent derrière le secteur révèle une image totalement différente. Par exemple, chaque minute, Amazon expédie plus de 6 600 colis. Ou encore, il y a plus de 1,3 million d’appels vidéo passés par des personnes à chaque minute de la journée. En outre, les consommateurs dépensent un million de dollars en ligne chaque minute de chaque jour. Il existe de nombreux autres exemples, mais je suppose que vous avez compris là ou je veux en venir.

Il est difficile de contester de tels chiffres. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que la plupart des investisseurs dans le secteur des technologies ne connaissent pas la taille des entreprises qu’ils achètent. Au lieu de cela, ils possèdent ou spéculent simplement sur la valeur d’une action parce qu’elle est populaire.

Cependant, les grands noms de la technologie sont devenus populaires auprès des consommateurs en raison de l’adoption massive d’Internet. Il semble donc que ce phénomène ne va pas disparaître de sitôt.

Les tendances de la pénétration d’Internet révèlent que de plus en plus de personnes seront en ligne dans les années à venir. Le nombre d’utilisateurs devrait augmenter au fur et à mesure que l’internet se répandra dans les endroits les plus reculés. De plus, la pandémie a modifié le comportement des consommateurs. Nous passons plus de temps qu’auparavant à consommer des biens et des services en ligne, ce qui donne un nouvel élan au secteur technologique.

Il ne serait donc pas seulement injuste de comparer les performances du secteur technologique de 2020 à celles de la fin des années 90. Ce serait aussi totalement faux.