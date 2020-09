La Fed et l’objectif d’inflation moyenne – à quoi s’attendre de la réunion de mercredi

L’événement principal de la semaine de trading est la décision de la Réserve fédérale mercredi. Bien que les acteurs du marché ne s’attendent pas à ce que la Fed accélère le rythme du programme d’assouplissement quantitatif cette semaine, l’accent sera mis sur la recherche de plus de détails sur le ciblage de l’inflation moyenne.

La Fed a modifié son mandat récemment et se concentre désormais davantage sur l’inflation que sur la composante emploi. Plus précisément, elle vise désormais une inflation moyenne de 2 %. Comme toute moyenne, il est important de savoir quelle est la durée de la période considérée – quelques mois ou années ? La différence est d’autant plus importante que plus la Fed se tourne vers le passé, plus l’assouplissement se profile à l’horizon. Par conséquent, le dollar réagira par anticipation.

Plus bas pour plus longtemps

La Fed a revu son mandat, et le régime de ciblage de l’inflation moyenne s’accompagne d’un message vraiment clair : des taux plus bas pour plus longtemps. Mais pour réaliser son nouveau mandat, qui consiste à créer une inflation moyenne autour de 2 %, la Fed devra assouplir les conditions encore plus qu’elle ne l’a fait jusqu’à présent.

Cela ne peut que se traduire par un dollar plus faible et des cours boursiers plus élevés, sans même un indice que la tendance puisse parfois changer à l’avenir. Mais comment la Fed peut-elle encore assouplir les conditions alors qu’elle est déjà impliquée dans l’assouplissement quantitatif et l’expansion des bilans ?

Il semble que la nouvelle Fed se concentrera sur l’assouplissement des conditions financières sur une base continue. En d’autres termes, les effets des actions de la Fed se feront sentir sur un dollar plus faible, des cours boursiers plus élevés et des écarts de crédit resserrés. Ces trois facteurs doivent coexister en même temps pour que les conditions financières aux États-Unis s’assouplissent.

Par exemple, de 2018 à 2020, le taux EURUSD est passé de 1,25 à 1,06. En fait, cela signifiait un dollar plus élevé sur le taux de change le plus important.

Toutefois, dans le même temps, les actions américaines ont également progressé. Les indices boursiers ont atteint des sommets historiques, malgré le fait que l’USD ait gagné du terrain. Une telle situation ne sera plus tolérée par la nouvelle Fed. Pour que les conditions financières s’assouplissent en permanence, la Fed veillera à ce que les trois conditions soient remplies : faiblesse du dollar, hausse des cours boursiers, resserrement des écarts de crédit.

Pour le marché, c’est un message fort. Cela signifie que même la plus petite correction du marché boursier peut amener la Fed à fournir un assouplissement plus important.