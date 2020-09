La Fed laisse ses taux inchangés au moins jusqu’en 2023

La Réserve fédérale des États-Unis (Fed) a présenté hier sa déclaration du FOMC et ses projections de personnel. L’événement tant attendu n’a pas permis de clarifier la manière dont la Fed va calculer l’inflation moyenne et la seule nouveauté du mandat de la nouvelle Fed a été une forte orientation vers l’avenir.

Pour ces raisons, le dollar s’est renforcé à la suite de la conférence de presse, l’EURUSD passant sous la barre des 1,18 et l’AUDUSD sous celle des 0,73.

La conférence de presse d’hier, cependant, pourrait entrer dans l’histoire. C’est la première déclaration du FOMC et la première conférence de presse sous la « nouvelle Fed », qui opère avec un mandat différent – le ciblage de l’inflation moyenne (AIT).

Qu’est-ce que la Fed a dit et n’a pas dit ?

Tout d’abord, la Fed a signalé son intention de maintenir le taux des fonds fédéraux près de la frontière du zéro au moins jusqu’à la fin de 2023. Cela signifie qu’au minimum trois ans plus tard, la Fed restera en mode assouplissement.

Bien sûr, tout dépend des données, dans le sens où s’il y a besoin d’en faire plus, la Fed en fera plus. Par conséquent, un assouplissement supplémentaire est accordé d’une manière ou d’une autre à un moment donné.

Deuxièmement, il n’y a pas de voie connue concernant l’évolution de la situation économique. L’économie a rebondi, et c’est une reprise plus forte que ce que la Fed pensait possible au départ. Toutefois, l’incertitude liée à la pandémie rend toute avancée discutable.

Troisièmement, le nouveau mandat de l’AIT de la Fed n’oublie pas l’emploi. La Fed aimerait voir le chômage revenir au niveau de 3,5 %, même si elle reconnaît qu’il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant que ces niveaux ne soient à nouveau atteints.

Sur le front de l’inflation, la Fed a signalé sa volonté de laisser l’inflation augmenter modérément mais, une fois de plus, elle n’a pas expliqué ce qu’elle considère comme une inflation modérée. Tout comme lorsqu’elle a annoncé le changement de politique, lors du symposium d’août à Jackson Hole, la Fed n’a voulu s’engager sur aucune mesure décrivant une inflation modérée.

Enfin, de nombreux participants s’attendaient à ce que la Fed annonce de nouvelles mesures hier. Cependant, tout ce qui était nouveau, c’était une forte orientation prospective, bien qu’il y ait déjà deux dissidents au sein du FOMC qui ne sont pas d’accord avec la forme complète de l’orientation prospective actuelle. Une dernière chose : la Fed a considéré qu’une nouvelle vague de relance budgétaire était à venir, de sorte que nous puissions tous en tirer profit.

Au total, une conférence de presse équilibrée, avec la Fed en mode attentiste.