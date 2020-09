La montée en puissance de Tesla se poursuit malgré la scission et l’augmentation des capitaux

L’intérêt énorme qui entoure la société d’Elon Musk se poursuit. Tesla a annoncé un partage à 1:5 à compter du 1er septembre, et la société a néanmoins surpassé le marché.

En outre, cela crée d’énormes problèmes pour les maisons de courtage aux États-Unis. Non préparées au grand nombre de comptes désireux d’acheter les actions de Tesla, quelques importantes maisons de courtage se sont effondrées quelques jours plus tôt.

Avec une capitalisation boursière de 415 milliards de dollars, comme l’a montré jeudi dernier, Tesla est désormais plus importante que la capitalisation boursière de General Motors, Ford, Fiat Chrysler, Honda, Hyundai, Daimler, Ferrari, BMW et Volkswagen. Combinés !

Tesla divulgue une levée de fonds de 5 milliards de dollars

Tesla s’est négocié hier au-dessus de 500 $ (c’est-à-dire après la division des actions), et il semble que rien ne puisse gâcher la fête des bulls. L’entreprise a annoncé une levée de fonds de 5 milliards de dollars – un coup dovish normalement.

Le cours de l’action de la société a réagi immédiatement, mais s’est redressé tout au long de la séance, alimenté par le vif intérêt de la communauté des particuliers.

Cependant, les gestionnaires passifs doivent eux aussi être à la recherche d’acheteurs. Si l’entrée de Tesla dans le S&P 500 devient une réalité, les gestionnaires passifs doivent inclure ses actions dans le portefeuille et vendre d’autres noms pour compenser. C’est exactement ce qui s’est passé ces derniers jours : le marché général a chuté et seuls Tesla et quelques autres noms technologiques ont progressé. Cependant, l’avance a été si forte qu’elle a suffi à propulser les indices boursiers à la hausse compte tenu de leur poids dans l’indice.

L’évolution du marché boursier aux États-Unis pendant la pandémie est tout simplement incroyable. Les bulles semblent être partout, mais avant d’en étiqueter une, nous devons examiner attentivement les conditions d’une bulle. Ce n’est pas parce que le prix augmente de façon spectaculaire qu’il y a une bulle.

Le cours de l’action Tesla est-il soutenu par les valorisations actuelles ? Non. En fait, il a dépassé celui de Visa en termes de capitalisation boursière. Mais si l’on compare le revenu net, ou le résultat net, comme on l’appelle souvent, des deux sociétés, on constate une énorme différence. Le revenu net de Tesla est de 0,4 milliard de dollars, et celui de Visa de 11,8 milliards de dollars.

Cependant, investir n’est pas aussi simple que le montrent les chiffres. L’évaluation d’une entreprise repose également sur les émotions. Il arrive que des investisseurs détiennent des actions d’une entreprise simplement parce qu’elle est fantaisiste. Ou alors, ils aiment le nom, le produit, et ne se soucient pas des chiffres des états financiers.

Si c’est le cas, Tesla doit avoir de nombreux fans dans le monde entier. Sinon, il est difficile d’expliquer l’avance parabolique de son cours de bourse.