La mort des monnaies Fiat ?

Cinq décennies après le célèbre discours de Nixon dans les années 1970, les monnaies fiduciaires sont soumises à l’épreuve de leur vie. L’or est en hausse, la corrélation entre Bitcoin et or a atteint des niveaux très élevés, et soudain les monnaies fiduciaires sont en concurrence.

Il a fallu une pandémie pour se rendre compte que les monnaies fiduciaires finissent par mourir. Est-ce vrai ?

L’histoire soutient la thèse

Une étude portant sur plus de sept cents devises différentes a montré qu’il n’existe pas de devises ayant conservé leur valeur sur le long terme. Par long terme, il faut entendre un siècle ou plus.

En outre, plus de 150 monnaies examinées ont été détruites par l’hyperinflation. Douze autres ont été révoquées par l’indépendance. De plus, environ un quart des monnaies étudiées ont été “réformées monétairement”. Enfin, 23% d’entre elles sont toujours en circulation.

Cela signifie que sur les 23% des monnaies qui existent encore, elles auront l’un des résultats énumérés ci-dessus. Pendant la pandémie, les banques centrales et les gouvernements se sont empressés d’émettre de la nouvelle monnaie et de l’envoyer à l’économie, ce qui a eu pour effet de diluer la valeur de la monnaie. Ou, comme aiment à le dire les économistes, en avilissant la monnaie.

La crainte de l’inflation est omniprésente. L’hyperinflation est donc plus susceptible d’être la cause de la mort des autres monnaies, plutôt que l’indépendance, etc. Mais il y a certaines choses à considérer avant de déclarer la mort de l’argent tel que nous le connaissons.

Premièrement, l’argent a cessé de circuler. Malgré les énormes quantités de devises émises et envoyées aux gens, le taux d’épargne ne cesse d’augmenter. Les gens ont peur de dépenser, l’incertitude est partout et le bénéfice économique n’apparaît pas. Pendant tout ce temps, les banques centrales ont émis de la nouvelle monnaie, la vitesse de circulation de la monnaie a chuté à un niveau historiquement bas. L’hyperinflation sans augmentation de la vitesse de circulation de la monnaie n’est tout simplement pas possible.

Deuxièmement, les banques centrales ont évolué dans le temps et ont atteint de nouveaux niveaux. Il n’est pas aussi facile de dévaloriser une monnaie que par le passé, tout comme il est plus facile pour les banques centrales d’intervenir et de pousser une monnaie dans la bonne direction.

Ce qui est drôle, c’est que pendant les périodes économiques normales, toutes les voix qui crient maintenant et qui mettent en garde contre l’hyperinflation ont été réduites au silence pendant des décennies. Soudain, les banques centrales ont offert une raison.

Cependant, l’inflation ou la peur de l’inflation est ce qui se vend. Tout comme dans les nouvelles régulières – la peur fait vendre plus que les bonnes nouvelles. Il est donc normal que les gens se concentrent maintenant sur l’inflation, puisque c’est tout ce qu’ils entendent toute la journée.

Cependant, pourquoi ne pas le dire dans l’autre sens. Au lieu de se concentrer sur le fait que toutes les monnaies sauf 23% ont disparu et de supposer que ce sera le cas, pourquoi ne pas penser que les meilleures des monnaies fiat ont survécu ?

L’argent ne mourra jamais. Sous une forme ou une autre, il trouvera un moyen de survivre, ou l’humanité, en tant qu’espèce, cessera d’exister.