La plus grande exposition aux actions à court terme depuis une décennie

Alors que le monde regarde l’élection américaine entrer dans sa phase finale, les indices boursiers continuent de se négocier avec un ton de surenchère. Le Nasdaq 100, le Dow Jones ou le S&P 500 se négocient à un niveau proche de leurs plus hauts, même si de nombreux joueurs ont retiré quelques “jetons” de la table.

Par exemple, l’indice Nasdaq 100 a corrigé de 12 500 à 10 750 en septembre, dans ce qui semble être une prise de profit du rebond de mars-avril. En d’autres termes, les bulls prennent une partie du profit avant le grand jour des élections.

On s’attend ensuite à une certaine complaisance, avec peu ou pas de mouvement du marché jusqu’à ce que nous soyons proches du 3 novembre. Toutefois, cette année pourrait être différente des autres années électorales. Tout d’abord, une pandémie est en cours. Deuxièmement, les positions spéculatives à court terme sur les contrats à terme des indices boursiers sont les plus élevées depuis une décennie.

Qui prendrait un tel risque, et pourquoi ?

La plus grande compression à court terme ou la décharge du siècle

Selon les données de la CFTC, les grands spéculateurs font tapis avant les élections américaines. L’exposition courte combinée sur les contrats à terme des indices boursiers S&P 500, Nasdaq 100 et Dow Jones s’élève à près de 50 milliards de dollars. C’est le plus élevé depuis plus d’une décennie, ce qui nous indique que les positions courtes ont tenu tout le temps que le marché a rebondi depuis les creux de mars-avril. De plus, ils ont peut-être augmenté à des niveaux récents, surtout si l’on considère que le Nasdaq 100 et le S&P 500 ont atteint de nouveaux sommets entre-temps.

À l’approche de la fin de l’année, de nombreux investisseurs institutionnels vont déjà commencer à préparer la stratégie pour 2021. Le résultat des élections américaines est essentiel pour cette préparation, car un changement à la Maison Blanche déclenchera probablement aussi des changements macroéconomiques massifs.

Après le jour de l’élection, en décembre, il faut s’attendre à ce que la position courte observée maintenant s’atténue. La plupart des acteurs institutionnels rééquilibrent leurs portefeuilles vers la fin de l’année de trading.

En d’autres termes, dans le cas où le marché réagirait à la baisse aux résultats des élections américaines, attendez-vous à ce que ces positions courtes enregistrent des bénéfices alors que nous nous dirigeons vers la fin de l’année. Ainsi, la couverture des bénéfices apportera un certain soutien à une éventuelle tendance baissière.

D’autre part, une reprise du marché après les élections déclenchera un nouveau resserrement des positions courtes. Il est peu probable que les grands spéculateurs conservent leur exposition à court terme au-delà de la fin de l’année – ils subiront quelques pertes pour réduire leur exposition et se regrouper en 2021.

Par conséquent, dans les deux cas, l’élection ne manquera pas d’entraîner une volatilité accrue sur le marché boursier. Cela se traduit à son tour par une plus grande volatilité sur tous les marchés, car c’est la bourse qui a déterminé l’évolution des prix sur les marchés financiers pour toute l’année jusqu’à présent.