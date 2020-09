La reprise boursière la plus rapide de l’histoire – comment a-t-elle été possible ?

L’année 2020 reste dans l’histoire comme celle où le monde a été confronté à une pandémie. Cependant, les acteurs des marchés financiers sauront également que cette année sera celle où la reprise des marchés boursiers sera la plus rapide après un marché à la baisse.

Une fois de plus, l’achat de la baisse a fonctionné. Qui aurait pu penser que le marché augmenterait aussi rapidement à la fin du mois de mars ? Qui a eu le courage d’acheter ? Voici une analyse du fonctionnement du marché boursier, de ce qu’est un marché bear, et comment se fait-il qu’une telle reprise ait été possible ?

Trading sur l’effet de levier

Le marché boursier est le lieu où de nombreuses fortunes ont été faites et continueront potentiellement à être faites. C’est aussi l’endroit où beaucoup perdent leur dernier sou. L’effet de levier amplifie les gagnants, mais aussi les perdants. Le trading sur effet de levier signifie que l’on négocie sur des capitaux empruntés. Par exemple, supposons que vous soyez un Microsoft optimiste. Et que le prix d’une action Microsoft est de 100 dollars, juste pour simplifier et que vous voulez y investir 10 000 dollars.

Le courtier vous propose deux options. Vous pouvez soit acheter des actions Microsoft à 100 $ (en fait, moins d’actions que cela, car vous devez déduire les commissions et les frais), soit utiliser un effet de levier. Dans le premier cas, si le cours de l’action Microsoft monte à 150 dollars à la fin de l’année, le compte affiche un solde d’environ 15 000 dollars. Mais qu’en est-il du trading sur l’effet de levier ?

L’effet de levier signifie que le courtier vous prête de l’argent à un taux de marge, et que vous pouvez acheter des actions supplémentaires de Microsoft. Ainsi, lors d’un rallye, vous participez davantage au rallye. Cependant, vous êtes responsable de trouver des fonds supplémentaires au cas où le prix des actions diminuerait au lieu d’augmenter. En outre, des intérêts doivent être payés sur le capital emprunté. L’effet de levier est un outil courant non seulement sur le marché boursier, mais aussi sur le marché des devises.

Pour revenir au rallye du marché boursier, lorsque les actions se sont divisées en mars, tous les traders utilisant l’effet de levier ont reçu un appel de marge. Les courtiers ont envoyé des notifications indiquant que la marge devait être reconstituée. Le non-respect de cette obligation entraîne la fermeture automatique des positions par le courtier. Le cercle vicieux s’est alors enclenché, et des coupe-circuits ont été déclenchés.

Lorsque le marché chute de plus de vingt pour cent par rapport aux sommets, on dit qu’il entre en territoire baissier. En mars, il a battu un record.

Cependant, le rebondissement rapide qui a suivi révèle que l’intérêt à court terme était plus important aux sommets. Les courts ou les bears ont couvert leurs positions aux plus bas. Pour ce faire, le courtier rachète les actions empruntées au trader qui les a court-circuitées. Ainsi, il crée une pression sur le côté long.

En résumé, l’une des raisons pour lesquelles le marché boursier a rebondi si fort est qu’il y a eu plus de vendeurs à découvert que d’acheteurs aux plus bas. Lorsque les vendeurs se couvraient (c’est-à-dire qu’ils enregistraient des bénéfices), le marché rebondissait de plus de 20 % par rapport aux plus bas, entrant ainsi officiellement en territoire haussier.