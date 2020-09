L’autre face de l’UE

Né il y a plusieurs décennies, le projet européen s’est construit sur la volonté de mettre fin à des siècles d’animosité entre les nations européennes. Les sceptiques existaient et existent toujours. Après tout, les gens étaient-ils censés croire que les Français vont s’embrasser et se réconcilier avec les Allemands, ou que les économies du Sud seront plus performantes que celles du Nord, d’un claquement de doigts ?

Et pourtant, la réalité a donné un résultat surprenant. Face aux adversités, les nations européennes ont travaillé ensemble dans ce qui est devenu le plus grand succès de l’histoire mondiale en matière de douanes et d’union monétaire.

Cependant, certaines divergences subsistent, et quand réapparaissent-elles, si ce n’est en temps de crise ?

Les donateurs et les preneurs

Un article paru cette semaine dans le Financial Times a mis en évidence les pays qui bénéficient le plus du prochain fonds de relance de l’UE. Il n’est pas surprenant que les pays nordiques, frugaux, contribuent au succès périphérique.

Il va sans dire que le tableau ci-dessus a lancé des discussions sur la manière dont la périphérie tire profit du noyau de l’union. Comment les épargnants allemands et les entreprises suédoises dépensent de l’argent pour sortir la Roumanie, la Pologne ou la Croatie de la misère.

Dans une certaine mesure, les commentaires sont corrects. Mais avant de tirer quelques informations du contexte, il est préférable de penser à l’ensemble.

Après la création du marché unique, l’une des grandes réalisations de l’Union européenne, certains pays situés au cœur de l’Europe ont oublié que, soudain, ils avaient des centaines de millions de personnes à qui vendre leurs produits – sans barrières. La Suède a soudain oublié que le meilleur magasin Ikea en termes de ventes/mètre carré depuis plus d’une décennie en Europe se trouvait à Bucarest. Ou encore, les gens ont oublié que Metro, le grossiste allemand, a connu une croissance spectaculaire en s’étendant à l’Est.

C’est l’expansion à l’Est qui a rendu l’Europe aussi forte qu’elle l’est aujourd’hui. En ajoutant de nouvelles personnes au marché unique, elle a atteint les 500 millions de personnes qu’elle compte aujourd’hui. Cela lui donne un pouvoir de négociation puissant avec les autres pays.

En d’autres termes, la vérité se situe toujours quelque part entre les deux. Oui, la périphérie a besoin d’aide maintenant, comme elle l’a fait dans le passé et comme elle en aura probablement besoin à l’avenir. Oui, l’euro a aidé les pays du Sud qui étaient auparavant pris au piège de la dévaluation. Mais il en va de même dans l’autre sens : les pays de la périphérie ont aidé les pays du centre à atteindre une croissance économique soutenue dans le passé, tandis que l’euro a permis d’éviter une monnaie plus forte comme l’auraient fait l’Allemagne, la France ou les Pays-Bas.

Dans l’ensemble, de telles discussions ne sont jamais constructives. Lorsque les choses se compliquent, une famille se réunit et se bat. L’Europe ferait mieux de le faire aussi, sinon les marchés financiers sentiront sa faiblesse et pousseront les rendements à la hausse, au détriment de tous les membres de l’UE.