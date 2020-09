Le Battery Day de Tesla déçoit, mais Goldman augmente son objectif de prix

Tesla a connu une période difficile hier – le cours de l’action de la société a chuté de plus de 10 % en raison d’un Battery Day décevant et d’une combinaison de sentiment de risque sur le marché. Peu après l’assemblée générale annuelle des actionnaires, l’événement Battery Day était censé apporter des développements incroyables dans l’industrie des batteries.

Elon Musk a tweeté plusieurs jours avant l’événement que la société allait annoncer une nouvelle incroyable, et le marché l’a pris pour acquis. Ainsi, juste au moment où le S&P 500 et le Nasdaq ont baissé la semaine dernière, Tesla a fait preuve de résistance. En fait, vendredi dernier, Tesla était l’une des rares sociétés à faire du trading avec un ton d’offre, sur le dos de, vous l’avez deviné, le Battery Day.

Qu’a annoncé Tesla lors du Battery Day ?

Si l’on regarde ce que l’entreprise a annoncé, l’ensemble est positif pour Tesla. Si l’on tient compte des autres circonstances du marché (c’est-à-dire du risque sur le marché), le prix de l’action de la société aurait dépassé les prévisions. Pas cette fois-ci. Après avoir échoué à 500 $ après la scission, Tesla a terminé la baisse d’hier à 380 $/action.

Tesla a dévoilé lors de l’événement que sa nouvelle batterie à cellules de 80 mm a cinq fois plus d’énergie et six fois plus de puissance que la génération précédente. De plus, elle couvre une gamme plus large de 16%. Cependant, ce n’est pas la percée que la société recherche et Musk pense toujours que la technologie de cellule doit progresser davantage.

Autre élément à prendre en compte : Tesla prévoit d’installer un million de voitures dans l’usine de Shanghai à long terme et d’étendre ses installations. Si l’on considère qu’une voiture sur trois est déjà produite en Chine, il n’est pas surprenant que Tesla y fasse pression pour obtenir des chiffres plus élevés.

En outre, l’intégration verticale de Tesla est censée entraîner une réduction des coûts de plus de 50 % par KWh. Au cours des trois prochaines années, cela permettra à Tesla de construire un véhicule électrique d’une valeur de 25 000 $.

Une fois de plus, dans un marché à risque normal, rien ne semble irréaliste dans ce que Tesla a présenté lors du « Battery Day ». Bien au contraire.

En conséquence, Goldman Sachs a relevé l’objectif de cours de l’action Tesla juste après l’événement. De plus, la Californie a annoncé une interdiction de tous les véhicules à combustion dans l’État, à partir de 2035.

Quelle entreprise est mieux placée pour profiter de tels changements que Tesla qui a perdu 10 % de sa valeur hier ?