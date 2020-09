Le cours de l’Or entre les mains de la Réserve Fédérale (FED) cette semaine

L’augmentation significative de la quantité de monnaie dans les grandes économies mondiales affectées par le Covid a eu de nombreuses conséquences sur les marchés financiers, en particulier de propulser le cours de l’Or sur de nouveaux records historiques. Les taux d’intérêt écrasés, la chute du dollar US, la liquidité disponible sur les marchés à terme, autant de facteurs de soutiens à la hausse du prix des métaux précieux.

Mais depuis 3 semaines environ, et ce en dépit du sell-off récent sur les actions stars du Nasdaq, les cours de l’Or et de l’Argent-métal ne progressent plus, ils ne chutent pas non plus. Ces deux marchés construisent un trading range, une phase latérale qui techniquement peut être une les prémices d’une continuation haussière immédiate, ou celles d’un retracement. La semaine dernière, la décision monétaire de la BCE n’a pas eu d’impact sur le prix de l’once d’or.

Si la BCE n’a donc pas fait baisser le taux de change de l’Euro, elle ne l’a pas fait monter non plus. C’est donc au tour de la Réserve Fédérale des Etats-Unis (FED) de prendre la main cette semaine avec une décision de politique monétaire et une conférence de presse ce mercredi. La mise à jour des projections de la FED, surtout en matière de taux et d’inflation, va avoir un fort impact sur le gold.

Abordons à présent la dimension technique du dollar US et du cours de l’euro dollar. Le dollar US (DXY) face à un panier de devises majeures s’est donc stabilisé depuis 2 semaines, construisant un rebond technique de faible amplitude. Ce petit rebond technique pourrait être la première étape d’une reprise plus marquée, d’un vaste mouvement de rachat de short mais pour le moment les traders institutionnels restent majoritairement vendeurs. Le marché devrait rester attentiste jusqu’à la FED et la mise à jour de ses projections macro-économiques et en matière de taux. Pour envisager un fort rebond du dollar US, la FED doit donner au marché une perspective de ralentissement de sa création monétaire et nous n’en sommes pas là.

Graphique du cours de l’Or par TradingView

Sur le plan de l’analyse technique du cours de l’Or, je relève que le marché préserve le support à 1920$, soit les anciens records historiques de l’année 2011. Tant que ce support tient en clôture, la tendance reste haussière et peut être relancée en ce sens. Ci-dessous, vous pouvez noter que les traders institutionnels restent largement à l’achat. Cependant, il ne faut pas exclure un retracement vers 1800$ avant de repartir vers de nouveaux records, surtout si la FED fait rebondir le dollar US. Au final, le métal jaune est entre les mains de la FED cette semaine pour sa tendance de fin septembre.

Positions des traders institutionnels sur le marché à terme (options + futures) de l’Or (source CFTC)