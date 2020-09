Le marché cyclique des bulls du dollar est-il terminé ?

Les investisseurs de toutes natures utilisent toutes sortes de données pour établir des tendances et se faire une idée précise de l’évolution des marchés financiers. De l’analyse technique à l’analyse fondamentale, des indicateurs de tendance aux oscillateurs et aux nouvelles financières, tout est interprété dans le but de trouver de bonnes opportunités d’investissement.

Cependant, le principe de l’efficacité du marché veut que tout ait un prix de toute façon. Alors, pourquoi s’en préoccuper en premier lieu ?

Les opportunités existent. Pour le trader, l’investisseur, le chercheur, avec la manière la plus innovante et originale d’analyser les grandes données, l’information dit toujours quelque chose de différent. Il convient de noter que les données importantes sont responsables de la manière dont nous assimilons les informations qui rendent les marchés efficaces. Les progrès réalisés dans l’analyse et l’interprétation des big data permettent de découvrir plus facilement les inefficacités.

La force du dollar est-elle terminée ?

Un rapide coup d’œil sur la photo ci-dessus nous montre que janvier est, de loin, le meilleur mois de l’USD au cours des quatre dernières décennies. Les rendements mensuels moyens en janvier atteignent presque un pour cent.

Cela représente à lui seul une excellente thèse d’investissement. Lorsqu’elles présentent leurs performances boursières, les entreprises présentent l’information en supposant que les dividendes sont réinvestis. De cette façon, le TCAC – taux de croissance annuel composé – est plus important. C’est la même chose ici. Si, au cours des quarante dernières années, un investisseur a parié sur l’USD en janvier de chaque année et a réinvesti les bénéfices, cela représente à lui seul une grande récompense sur son investissement.

Une étude récente menée par BCA Research a utilisé de telles données pour interpréter le mouvement cyclique du dollar. L’une des conclusions est qu’en août dernier, le DXY (indice du dollar) a terminé le mois en dessous d’une ligne de tendance supérieure inclinée qui sous-tend ses plus bas niveaux depuis près de dix ans maintenant. D’un point de vue technique, les implications sont que le marché haussier du dollar est terminé.

Avant toute chose, prenons du recul et vérifions les données interprétées ici. Tout d’abord, il s’agit de données annuelles et mensuelles, de sorte que tout retournement ne se fera pas du jour au lendemain. Deuxièmement, le DXY est composé de plusieurs devises, dont l’euro pèse plus de 50 %.

L’EURUSD a baissé à la suite de la grande crise financière de 2008-2009. Elle est entrée dans la crise près du niveau de 1,60 et a chuté jusqu’à la zone de 1,04 dans les années suivantes.

Si le marché haussier cyclique du dollar est terminé, le DXY pourrait avoir déjà atteint son sommet. Et, avec lui, la tendance baissière de l’EURUSD.