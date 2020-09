Le Nasdaq100 en hausse de plus de 40% en 2020 – Le rallye peut-il continuer ?

Le marché boursier américain continue de pousser vers de nouveaux sommets deux mois avant l’élection présidentielle américaine. À mesure que la course se resserre, la corrélation du marché avec l’un des candidats va s’accroître.

En 2016, lorsque Hillary Clinton et Donald Trump se sont battus pour la Maison Blanche, le marché boursier était en corrélation avec Hillary. Sur un sondage moyen suggérant qu’elle allait gagner, le marché boursier s’est redressé. Chaque fois que les sondages ont laissé entendre que l’écart entre les deux se réduisait, le marché s’est corrigé.

Et cela a duré jusqu’au jour des élections. Tout de suite après, la bourse a repris comme jamais auparavant. Qui a gagné ? Donald Trump.

La morale de cette histoire est qu’aucun jour de trading ne se ressemble, tout comme aucun cycle économique ne ressemble au précédent. Beaucoup considèrent que la bourse est trop élevée, mais c’est une année d’élections. Et si ce n’était que le début d’un rallye encore plus important ?

L’analyse financière traditionnelle remise en question

Les investisseurs techniques et fondamentaux tentent désespérément de trouver un argument pour le rallye actuel. Après tout, selon toutes les mesures traditionnelles, le rallye n’a pas de sens.

Comment est-il possible que l’indice Nasdaq100 augmente de 40 % au cours d’une année de pandémie ? La plupart des économies et des villes du monde étaient en état d’arrêt, les entreprises ont fermé plus rapidement que lors de la grande crise financière de 2008-2009, et la route à suivre est pleine d’incertitudes. De plus, des millions d’Américains et encore plus de personnes en dehors des États-Unis sont sans emploi. Le marché boursier n’était-il pas censé refléter la réalité économique ?

Comme toujours, la réponse se trouve quelque part au milieu. Il est difficile de choisir un point de vue extrême car le marché change au fur et à mesure que l’humanité évolue. Et, souvent, le marché intègre les attentes futures bien plus rapidement que nous aimons l’admettre.

D’énormes sommes d’argent sont à la disposition des gens. Les taux d’épargne ont atteint des niveaux records – à quoi bon dépenser en biens de consommation quand on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve ? La population est réticente. La tendance est au travail à domicile.

Passer plus de temps en ligne a augmenté l’exposition aux nouvelles des marchés financiers. De plus, une nouvelle vague de maisons de courtage cible les jeunes générations. Aujourd’hui, avec seulement 1 dollar, vous pouvez investir dans le marché boursier américain par le biais de fractions d’actions. Ne possédez qu’une part du gâteau !

Ce que j’essaie de dire, c’est que le marché reflète une nouvelle réalité. Si nous restons ancrés dans la précédente, le danger est que nous manquions les opportunités qui se présentent.