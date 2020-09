Le retour de l’USD – Va-t-il durer ?

En période de crise économique et financière, les investisseurs se réfugient dans des actifs de refuge. Ils achètent de l’or, de l’argent, des bitcoins, etc., dans l’espoir que leurs investissements alternatifs offrent une protection au portefeuille.

À long terme, ils peuvent bénéficier des avantages de la diversification dont ils s’occupent. Mais à court terme, l’accent ne doit pas être mis sur les alternatives – mais sur ce à quoi elles se comparent. Plus précisément, le dollar américain.

Le dollar américain montre pourquoi il ne risque pas de perdre son statut de monnaie de réserve

L’or a atteint un nouveau record cette année. Il a dépassé les 2 000 $ pour la première fois de sa longue histoire. L’argent a triplé en un trimestre. Le bitcoin a regagné le terrain perdu en mars et a grimpé en flèche à plus de 12 000 $.

Qu’ont-ils tous en commun ? La monnaie de réserve mondiale – le dollar américain.

Comme la Fed imprime de plus en plus et met des dollars à la disposition de toutes les banques centrales dans le besoin (par exemple, la Fed a encore des lignes de swap en dollars ouvertes depuis avril), la liquidité du dollar s’est améliorée. La monnaie a donc baissé.

C’est là que cela devient intéressant. Le dollar a pris un coup, car les investisseurs ont fui le dollar et ont acheté d’autres alternatives. Certains se sont même diversifiés dans d’autres monnaies fiduciaires, comme l’euro, le dollar australien ou la livre sterling – ils ont tous fortement augmenté par rapport au dollar.

Cependant, dans un environnement de risque, au moins certaines de ces alternatives devraient garder leur valeur intacte. Ou, plus ou moins, être stables par rapport au dollar. Cependant, comme nous l’avons vu ces derniers jours, le dollar s’avère être le seul refuge, car les actions, les bons du Trésor, l’or, l’argent – tous ont été vendus.

En 2008, juste avant la grande crise financière, l’or a atteint un nouveau sommet historique. Pour la première fois, il s’est négocié au-dessus de 1 000 $. Nombreux sont ceux qui ont rapidement souligné le fait que l’or augmentera davantage au fur et à mesure que la crise se développera. Mais c’est exactement le contraire qui s’est produit. La première réaction du marché a été de rechercher la sécurité – il l’a trouvée dans le dollar, malgré le fait que la crise ait pris naissance en Amérique.

Ce qui a suivi ressemble à un scénario de copier/coller par rapport à ce que nous voyons aujourd’hui. La Fed s’est détendue, a ouvert des lignes de swap de liquidité et le dollar s’est replié. L’or a progressé et a atteint plus de 1 900 $ en 2011, pour revenir à 1 000 $ cinq ans plus tard.

Cela montre que l’or représente effectivement une réserve de valeur, mais que le dollar, sa contrepartie, est l’actif le plus recherché en cas de crise.