Le secteur américain des services poursuit son expansion en août

Le rapport ISM Non-Manufacturiers ou des services d’hier a confirmé ce que nous savons depuis quelques mois maintenant – le secteur des services continue sa remontée vers les niveaux d’avant la crise. La route est encore longue, surtout si l’on considère que ce n’est rien, mais un indice de diffusion et que les données comparent l’amélioration, s’il y en a une, par rapport au mois précédent.

Par conséquent, si le rapport du mois précédent montrait une contraction à 45 et le mois suivant une expansion à 52, le secteur dans son ensemble se contracterait encore. Il s’agit seulement du quatrième rapport ISM non manufacturier consécutif qui montre une augmentation de mois en mois. En outre, le rapport d’août 2020 est le troisième rapport consécutif montrant un secteur en expansion (c’est-à-dire que les données sont supérieures au niveau 50).

L’indice de l’activité des entreprises fait un bond en août

Le rapport des services du mois d’août contient de nombreux éléments positifs. Tout d’abord, l’indice d’activité des entreprises, à 62,4, est bien en phase d’expansion. Il recule par rapport à 67,2 en juillet, mais affiche néanmoins une croissance, quoique plus lente.

Les entrées de commandes pour le mois ont diminué de 67,7 à 56,8, mais parviennent toujours à rester dans le territoire d’expansion. Ce qui importe pour la plupart des traders et des investisseurs lorsqu’ils interprètent les données de l’ISM, c’est la composante emploi du secteur.

L’emploi est la seule composante du rapport du mois d’août qui continue à se contracter. Plus précisément, il n’a pas réussi à remonter au-dessus de 50 depuis le début de la pandémie de coronavirus. En août, il est passé de 42,1 à 47,9, soit une amélioration de 5,8 points, mais il ne dépasse toujours pas le niveau de 50.

Il s’agit du seul point négatif du rapport, bien qu’il soit assez important. Il est important parce que les États-Unis sont une économie basée sur les services, et si le secteur des services n’est pas en mesure de ramener les emplois au niveau d’avant la crise, tous les autres éléments du rapport ISM non manufacturier risquent de ne signaler que des reculs temporaires.

Dans l’ensemble, il s’agit d’un bon rapport avant la publication des NFP dans le courant de la journée. Il montre une économie américaine résiliente, qui peine à se redresser, surtout si l’on considère la composante emploi.

Pour l’avenir, ce que les investisseurs souhaitent, c’est une série continue de données positives. Plus précisément, plus les mois consécutifs où l’ISM non manufacturier parvient à rester en territoire d’expansion, plus vite l’économie rebondira pour retrouver les niveaux d’avant la pandémie.