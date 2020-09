Le taux de change EURUSD a-t-il atteint un sommet ?

La réunion de la BCE de la semaine dernière a été suivie de près par les traders de l’euro. Pour la première fois depuis un certain temps, la BCE a décidé d’inclure le taux de change dans sa déclaration.

Les pays du G10 ont convenu de ne pas mentionner le taux de change lorsqu’il s’agit de définir la politique monétaire. Ainsi, chaque fois qu’une banque centrale membre d’un pays du G10 était interrogée sur le niveau du taux de change, la réponse appropriée était « pas de commentaire ».

Mais cela a changé et, à la surprise de beaucoup, la BCE est intervenue lorsque la paire EURUSD a atteint 1,20.

Les effets d’une monnaie forte

Une monnaie forte reflète la croissance économique (force) d’un pays/région. Si la banque centrale fait son travail (c’est-à-dire qu’elle remplit son mandat) et fixe le niveau des taux d’intérêt en fonction de son mandat, la force de la monnaie reflète la force économique.

Cependant, une monnaie doit avoir un terme de comparaison – un point de référence. Dans ce cas, une autre monnaie. Les paires de monnaies qui figurent dans le tableau de bord des changes ne racontent pas la même histoire qu’une seule monnaie. La BCE s’est donc plainte non pas de la force de l’euro, mais du taux de l’EURUSD. Le taux de change EURUSD est un problème, et non la force de l’euro dans son ensemble.

Depuis que Trump a gagné la Maison Blanche il y a quatre ans, il s’est plaint de la force du dollar. Jusqu’à l’arrivée de Trump, la « politique du dollar fort » était la norme chaque fois que le Trésor mentionnait le dollar. Tout comme l’accord « sans commentaire » entre les pays du G10.

Lorsque la pandémie a atteint les États-Unis, la Fed s’est calmée comme jamais auparavant. Elle a baissé les taux à la limite inférieure et s’est engagée à les maintenir à ce niveau pendant un certain temps. Elle a même modifié son mandat, en se concentrant davantage sur le volet inflation, au détriment du volet emploi.

Personne ne veut d’une monnaie forte pour la simple raison qu’elle rend les produits et les services d’un pays plus chers. Une monnaie forte se fait au détriment des exportations en déclin, ce qui affecte directement le compte courant d’un pays ou d’une région. Une monnaie plus faible est donc souhaitable, surtout en temps de crise.

Pour l’instant, le niveau de 1,20 semble être le niveau « d’intervention » de la BCE. Ce n’est pas la première fois qu’elle intervient verbalement lorsque l’EURUSD atteint 1,20. Ce ne sera pas non plus la dernière fois.