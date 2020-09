Le Whale Index et le prix du Bitcoin

Bitcoin a pris du retard par rapport à l’or sur les récents mouvements en 2020 et s’est également consolidé plus que d’habitude. Pour certains traders, c’est le signe d’un marché en pleine maturité. Pour d’autres, c’est un signe de “fatigue” – un concept baissier avant qu’une baisse ne se produise.

Néanmoins, un examen attentif du Whale Index explique à peu près ce qui s’est passé en 2017 lorsque Bitcoin a atteint près de 20 000 $ et aussi ce qui s’est passé en 2020 jusqu’à présent.

Qu’est-ce que le whale index et que montre-t-il ?

Il s’agit d’un index qui compte le nombre d’adresses Bitcoin uniques qui possèdent plus de mille Bitcoins. C’est important car si nous utilisons le prix moyen de juillet 2020 sur les Bitcoins, nous constatons que chaque adresse possède environ 11 millions de dollars de Bitcoins. Par conséquent, la mesure, ou l’indice, montre l’intérêt des investisseurs pour Bitcoin, des investisseurs dont la valeur nette est plus élevée que celle du trader particulier habituel.

Sur le graphique ci-dessus, les deux lignes indiquent le prix de Bitcoin en USD (la ligne noire) et le nombre d’adresses possédant plus de mille Bitcoins. On peut dire, sans l’ombre d’un doute, que le second mène le premier. De gauche à droite, chaque fois que la ligne verte passe au-dessus de la ligne noire, le prix du Bitcoin finit par monter en flèche.

À en juger par cette mesure, il est plus important pour les traders de continuer à suivre le nombre de whales pour surveiller l’intérêt du coin digital. Étant donné que le nombre d’adresses valant plus de mille Bitcoins est supérieur à la ligne de prix, les implications sont que le prix du Bitcoin suivra et augmentera comme il l’a fait dans le passé.

Cependant, il y a un hic : l’échelle. Un graphique comme celui-ci est facilement manipulable en convertissant l’échelle de manière à créer la conclusion que vous voulez donner. Il faut donc le considérer avec précaution.

Il semble qu’il y ait un intérêt clair et renouvelé pour l’espace digital. Avec la baisse du dollar, beaucoup cherchent à s’abriter dans des investissements alternatifs – traditionnels, comme l’or, ou alternatifs, comme les Bitcoins.

Cependant, comme de plus en plus de transactions se font hors chaîne, des mesures comme le Whale Index deviennent moins efficaces. Un trader ou un investisseur doit comprendre la dynamique du marché avant d’y entrer, et le marché digital est l’un des plus opaques au monde pour une seule raison : il n’est pas réglementé.