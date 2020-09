Les coins Ether et XRP proches d’un point bas selon l’analyse technique

Les crypto-monnaies sont sous pression ce mois de septembre 2020, après une belle tendance haussière sur les mois de juillet et d’août. Le marché souffre du retour de la volatilité sur les actifs risqués, c’est à dire des actions et en particulier des stars technologiques du Nasdaq. Techniquement, c”est une correction saine qui se déploie depuis 3 semaines, cela “consolide” l’avancée des derniers mois.

Toujours selon ces considérations chartistes, le BTC reste accroché aux 10.500$ depuis 48 heures, ce sont les anciens plus hauts de février 2020 et le seuil d’accélération haussière du 27 juillet dernier. Le scénario d’une chute vers 9000$ (point de départ du mini rallye haussier estival) a perdu en probabilités, mais il demeure possible. La frontière du marché haussier se situe toujours au niveau de la résistance technique des 11.500$. Dans tous les cas, le BTC a préservé le support à 10.000$ et le gap haussier sur le contrat future BTC reste ouvert entre 9600$ et 9900$, c’est le gap de rupture haussière du 27 juillet dernier.

Toute chose égale par ailleurs, ce n’est pas non plus la panique sur les cryptos. Certes, LTC, toujours le plus sous-performant a effacé toute sa hausse de l’été. Mais les deux leaders, BTC et le coin Ether sont simplement revenus à la case départ de début septembre, après la chute de la session du 3 septembre dernier.

Je vais ici aborder l’analyse technique immédiate des coins XRP et Ether. Ces deux actifs testent actuellement une ligne de tendance haussière chartiste qui joint tous les plus bas depuis le mois de mars dernier, j’estime qu’il s’agit d’une opportunité technique d’achat.

Coin ETHER en bougies japonaises journalières avec la plateforme TradingView

XRP en données journalières par TradingView