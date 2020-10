Les points de vue de la Deutsche Bank sur le marché pour le reste de l’année

Lentement mais sûrement, nous nous dirigeons vers la fin de l’année de trading. Avant d’affirmer qu’il nous reste encore un trimestre complet, dans le monde du trading, c’est le trimestre le plus court de tous.

Il s’agit du mois de décembre et du positionnement de fin d’année. Dès la deuxième moitié de novembre, la liquidité commence à se tarir. En décembre, les grands traders institutionnels pensent déjà à l’année suivante. Dans certains cas, les règlements internes les obligent à clôturer leurs positions avant la fin de l’année – ou bien avant.

En d’autres termes, nous sommes confrontés à au moins deux mois de liquidité décente. Ces deux mois seront largement influencés par les élections américaines.

Dans un récent rapport, la Deutsche Bank fait part de ses vues pour le reste de l’année de trading. Étant donné qu’elle dirige l’un des plus grands départements de recherche au monde, il est intéressant de jeter un coup d’œil à ce qu’elle a à dire.

Pétrole brut

Deutsche voit le prix du pétrole brut avoir un léger biais haussier vers la fin de l’année. L’argument sous-jacent est que les stocks vont probablement diminuer avec la reprise de la demande. De plus, la reprise modeste mais constante du prix du pétrole devrait se prolonger l’année prochaine.

Politique monétaire

La BCE est censée se détendre en décembre, et non en octobre, comme beaucoup le pensent après les données de cette semaine sur l’inflation en Allemagne, en France et en Italie. Si nous rassemblons les données et essayons d’anticiper l’impact sur le HICP de vendredi, l’inflation de base pourrait baisser encore plus, peut-être à +0,2% ou moins.

La BCE va probablement se détendre en octobre au lieu d’attendre décembre, mais elle pourrait profiter de la réunion d’octobre pour réchauffer les marchés et envoyer un signal dovish.

Étonnamment, la Deutsche Bank prévoit un nouvel assouplissement de la part de la Banque d’Angleterre en novembre. Cette fois, la BOE est considérée comme ajoutant 60 milliards de livres sterling supplémentaires en novembre à son programme d’assouplissement quantitatif. Il est intéressant de noter qu’il ne s’agit peut-être que d’un pas vers des taux négatifs – une mesure qui ne devrait être prise qu’en cas de Brexit difficile.

Enfin, la Deutsche Bank estime que le taux de change EURUSD sera de 1,20 à la fin de 2020, 1,25 à la fin de 2021 et 1,30 à la fin de 2022. Il faut que quelque chose change de part et d’autre de l’Atlantique pour que l’EURUSD évolue à ce point sans répondre au commentaire dovish de la BCE.

Serait-ce le résultat des prochaines élections américaines ?