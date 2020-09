Les tensions entre les États-Unis et la Chine et leur impact sur les entreprises américaines

Jusqu’à la crise du coronavirus, la politique de trading entre les États-Unis et la Chine influençait directement les cours de la bourse et l’ensemble des marchés financiers au cours des dernières années.

Outre les tensions avec la Chine, les États-Unis ont réduit le taux d’imposition des sociétés, modifié l’ALENA, se sont retirés de l’accord sur le changement climatique, de l’accord avec l’Iran, ont imposé des droits de douane, etc.

Aujourd’hui, la bataille est passée à un autre niveau. Il ne s’agit pas de droits de douane ou de la première ou deuxième phase d’un éventuel accord avec la Chine. Il s’agit plutôt d’un boycott total – les États-Unis ont clairement fait savoir qu’aucun prêt fédéral n’est accordé à une entreprise américaine qui sous-traite ses produits ou une partie de ses produits en Chine. En outre, le président Trump affirme clairement, chaque fois qu’il en a l’occasion, qu’il s’agit du virus chinois auquel nous avons affaire, et non du coronavirus.

Par conséquent, le niveau de mécontentement entre les États-Unis et la Chine est en hausse, au risque d’une escalade. Si Trump remporte un second mandat, les entreprises américaines seront confrontées à des pertes énormes si les relations entre les États-Unis et la Chine ne s’améliorent pas.

Les entreprises américaines risquent de perdre des milliards en ventes

Malgré les gros titres et toute la couverture médiatique dont il a fait l’objet au cours des dernières années, l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine ou les développements sur ce front n’ont pas donné les résultats escomptés. Par exemple, l’administration américaine a cherché à inciter les Chinois à acheter davantage de produits aux États-Unis (par exemple, des produits agricoles, etc.). Cependant, une étude récente de Gavekal Dragonomics révèle que les importations chinoises de marchandises en provenance des États-Unis ont en fait diminué depuis l’élection de Trump en 2016.

En outre, les exportations américaines de biens et de services vers la Chine ont également diminué. Ainsi, il est extrêmement difficile de comprendre le volume brut des échanges entre les deux pays, car le trading est freiné au détriment des deux économies. Ce qui est encore plus intéressant, c’est que plus le conflit économique et politique s’intensifie, plus les entreprises américaines sont touchées par la perte de milliards de ventes.

Si nous pouvons dire quelque chose sur l’impact de l’accord commercial entre les États-Unis et la Chine, alors les résultats sont visibles sur les ventes des entreprises américaines à la Chine. Les entreprises américaines et leurs filiales ont vendu plus de biens et de services à la Chine sous l’administration de Trump, pour une centaine de milliards de dollars de plus. Cela risque de s’ajouter aux cinq cents milliards vendus avant l’élection de Trump.

La pandémie de coronavirus a ralenti la mondialisation et, par conséquent, des politiques isolationnistes ont vu le jour. Si les États-Unis et la Chine ne trouvent pas rapidement un terrain d’entente, les bénéfices des entreprises américaines sont menacés.

Et, avec eux, les performances boursières tant appréciées de Trump.

Les entreprises américaines risquent de perdre des milliards de dollars en ventes.