Les trades les plus fréquentés au monde

La mentalité de groupe a toujours fasciné le monde de l’investissement. Ce qui est amusant avec les foules, c’est que chaque investisseur se considère comme hors du groupe, tout en cherchant des indices sur ce que les foules négocient/investissent.

Il existe de nombreux indicateurs qui permettent de suivre un groupe ou de savoir comment faire du trading contre lui. Qu’il s’agisse d’indicateurs de volume, de suivre l’argent intelligent ou de repérer ce que font les traders particuliers, il existe toujours un indicateur qui vous indique vers quoi se dirige le volume du marché.

L’un de ces rapports est le Bank of America Global Fund Manager Survey. Il donne un aperçu du monde de l’investissement, des transactions les plus fréquentées et offre également une comparaison entre les périodes. Ainsi, les tendances sont également visibles, ce qui permet de se faire une idée de ce que font les acteurs du marché.

Qu’est-ce que les gens ont tradé au cours des derniers mois ?

La première chose qui frappe dans l’enquête BofA est la longue exposition aux actions technologiques américaines. En août, beaucoup pensaient que l’exposition avait déjà atteint des niveaux élevés. Mais en septembre, la longue exposition aux actions américaines des grandes sociétés technologiques est certainement le trading le plus fréquenté.

Elle explique en effet la résistance que nous avons constatée dans les indices boursiers. En outre, cela explique pourquoi le Nasdaq 100 se négocie à des niveaux proches des plus hauts historiques et a gagné plus de 40 % jusqu’à présent en 2020, malgré la pandémie.

Le marché de l’or raconte une autre histoire. Les traders ont couplé leurs positions longues sur l’or en septembre. Après un formidable rallye qui a débuté à l’été 2019, l’or a atteint un nouveau record historique en dépassant les 2 000 $ pendant la pandémie de 2020. Cependant, aussi impressionnant que soit le rallye de l’or, il n’était rien comparé à l’argent (qui a triplé en moins d’un trimestre) ou à Tesla (qui a plus que quintuplé en 2020). Les investisseurs ont donc enregistré des bénéfices sur le métal jaune et ont détourné les gains vers d’autres secteurs.

Le trading à court terme de l’USD reste populaire. Le trading a dominé les marchés financiers depuis que la Fed a ouvert des lignes de swap libellées en USD, conçues pour faire face à la pénurie d’USD observée au début de la pandémie. Toutes les devises du G10 ont littéralement grimpé face au billet vert – une tendance qui se poursuit en septembre également.

Les entreprises ont profité de la faiblesse des taux d’intérêt pour émettre davantage de dettes à un taux incroyablement bas. Face à l’absence de rendement des obligations d’État, les investisseurs se sont tournés vers les obligations d’entreprises. Cependant, le marché des titres à revenu fixe reste “mort” dans le contexte de faibles rendements, ce qui pousse de nombreuses sociétés d’investissement à orienter l’activité de leur département de trading vers des marchés plus volatils (par exemple, le F.X.).

En résumé, les investisseurs ont enregistré des bénéfices sur l’or et ont fait le grand saut technologique. Le long big tech reste le trading le plus fréquenté en septembre 2020 également.