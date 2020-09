L’intervention verbale de Lane de la BCE a fait baisser l’EURUSD

L’implacable offre de l’EURUSD se poursuit jusqu’à présent en septembre – elle a commencé le mois sur une note plus élevée, en frappant à la porte de 1,20. La paire s’est heurtée à une forte résistance tout au long de l’été, 1,20 étant un niveau pivot majeur.

Qui aurait cru que dans quelques mois seulement, les paires de devises les plus liquides et les plus populaires circuleraient à plus de mille pips ? Compte tenu du poids d’une monnaie forte sur l’inflation régionale, ce n’est guère une chose qu’une banque centrale peut tolérer.

Et ce n’est pas le cas.

L’inflation de base atteint des niveaux records dans la zone euro

Deux événements principaux se sont produits hier qui ont peut-être plafonné l’avance de l’EURUSD pendant un certain temps. Premièrement, hier, nous avons vu le HICP ou les chiffres de l’inflation sortir de la zone euro.

C’est la mesure que la BCE utilise pour calibrer ses anticipations d’inflation et, finalement, le taux d’inflation qui compte vraiment lors de la fixation de la politique des taux d’intérêt dans la zone euro. En outre, la BCE examine le taux de base, celui qui ne tient pas compte des prix de l’énergie, par exemple, car ils sont trop volatils et faussent les données.

Il est sorti à des niveaux historiquement bas. Non seulement les données ont été décevantes, mais elles ont imprimé 0,4 % sur des attentes de 0,9 % et ont chuté de 1,2 %. Il s’agit de l’estimation de l’année en cours et les traders sont généralement trompés par le nombre attendu. Toutefois, il convient de se concentrer sur la différence entre l’impression précédente et la réalité. Ou, entre 1,2 % et 0,4 %. Une telle baisse ne peut être ni ignorée ni acceptée par la BCE, dont le mandat principal est la stabilité des prix autour de l’objectif – l’objectif d’inflation de 2%. On est tout sauf proche de 2 %, ce qui rend la décision de la BCE et la conférence de presse de la semaine suivante soudainement très intéressantes.

Quelques heures plus tard, l’économiste en chef de la BCE, Lane, a déclaré que la BCE ne vise pas un taux de change spécifique, mais que le taux EUR/USD est important. Boom.

Juste comme ça, l’EURUSD a fait volte-face. Elle a chuté de cent points depuis la publication de la déclaration, avec peu ou pas de soutien jusqu’à la zone des 1,19.

Il est certain que le taux de change est important. Imaginez une banque centrale qui lutte pour ramener l’inflation à 2% et qui échoue. Le résultat est une perte de crédibilité – une grosse affaire pour une banque centrale indépendante. Lorsque la monnaie ne cesse de se renforcer, non seulement elle pèse sur l’inflation mais cela pèse aussi sur la crédibilité de la BCE lorsque l’inflation tombe à 0,4 % et menace d’atteindre un niveau déflationniste.