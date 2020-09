L’or et son rôle dans un portefeuille

L’or a volé la vedette à Bitcoin et à d’autres actifs financiers, car sa hausse parabolique en 2020 a pris beaucoup de monde par surprise. Ce qui est intéressant, c’est que la hausse de l’or a commencé à l’été 2019, plusieurs mois avant que la pandémie de coronavirus n’atteigne le monde occidental.

Pourquoi investir dans l’or, et comment se fait-il que ce curieux métal jaune suscite autant d’intérêt de la part de la communauté des investisseurs ? Peut-être parce que c’est la seule forme d’argent que l’humanité connaît qui ait survécu pendant des milliers et des milliers d’années.

Pourquoi ajouter de l’or à un portefeuille ?

Par définition, un portefeuille contient deux ou plusieurs actifs. Le degré de corrélation entre les actifs définit le degré de risque du portefeuille.

Le principe s’applique à tous les types de portefeuilles. On suppose automatiquement que les portefeuilles se rapportent uniquement aux actions, mais des principes similaires peuvent être appliqués aux actifs appartenant aux différents marchés. Par exemple, un investisseur peut avoir un portefeuille de devises ou de taux de change et utiliser les principes de diversification pour éviter une exposition inutile.

Pour en revenir au portefeuille, l’idée est d’ajouter un nouvel actif à un portefeuille qui a une corrélation plus faible avec l’actif ou les actifs réels. Sinon, l’actif ne doit pas être ajouté car il augmente le risque. Sur le marché des devises, c’est comme acheter l’EURUSD et ajouter ensuite la GBPUSD ou l’AUDUSD au mélange. Comme les trois actifs sont positivement corrélés, le portefeuille s’en portera mieux à long terme sans ajouter les deux nouveaux actifs.

Une façon d’améliorer la performance d’un portefeuille qui comporte deux actifs risqués ou plus est d’ajouter un actif sans risque. Pensez ici à une obligation d’État, comme le Trésor américain. Elle a une corrélation nulle avec le portefeuille et un risque nul et améliore donc la performance du portefeuille.

Une autre façon est d’ajouter des actifs qui ont une corrélation inférieure à 0,5 ou supérieure à -0,5. Une corrélation négative signifie que l’actif évolue dans le sens opposé à celui des actifs courants du portefeuille.

C’est là que l’investissement dans l’or prend tout son sens. En ajoutant de l’or à un portefeuille, un investisseur obtient des avantages de diversification tout en protégeant la valeur des actifs courants du portefeuille. C’est pourquoi les investisseurs n’allouent qu’une petite partie du portefeuille à un investissement alternatif comme l’or – généralement quelques pourcentages.

L’objectif est d’obtenir une protection contre l’inflation sans affecter le rendement potentiel du portefeuille.