Mondialisation – La fin d’une époque ?

La pandémie de coronavirus pourrait marquer le début de la fin de la mondialisation telle que nous la connaissons. Pour la deuxième fois depuis 1870, la mondialisation prend du recul en raison de facteurs exogènes.

L’un d’entre eux était l’entre-deux-guerres, entre 1914 et 1945. Le monde était littéralement divisé entre des pays qui produisaient pour des pays en guerre. Ceux qui n’étaient pas impliqués dans les deux conflits étaient ceux qui connaissaient l’un des plus forts taux de croissance du siècle.

Le rebondissement d’après-guerre a apporté un boom alimenté par le pétrole. Au fur et à mesure que l’humanité apprenait les bienfaits du pétrole et découvrait de plus en plus de biens (et de services) qui en dérivaient, le monde devenait de plus en plus petit, car il était plus facile d’atteindre n’importe quelle partie du globe.

L’ère de la libéralisation dans les années 1980 et jusqu’à la grande crise financière de 2008 a été marquée par le rachat du monde par les sociétés Internet. L’industrie du transport maritime a permis d’expédier des marchandises en un instant à partir d’un simple email envoyé depuis l’autre hémisphère. Le trading a prospéré. Mais la dépendance du monde à l’égard de régions lointaines – l’Asie, la Chine en particulier – a également connu un essor.

Slowbalisation – Les conséquences de la grande crise financière de 2008

Depuis 2008, lorsque le système financier tel que nous le connaissons a failli être écrasé, la mondialisation a pris du recul. Plus de dix ans plus tard, la crise du coronavirus nous a simplement rappelé que des politiques protectionnistes étaient déjà en place avant la crise sanitaire. De plus, le monde se polarise avec une plus grande influence régionale.

La Russie, la Chine, la Turquie suivent leurs propres intérêts. Le pouvoir détenu par quelques-uns ne change pas de mains, ce qui a des effets sur l’augmentation des politiques régionales. L’émergence du marché unique de l’Union européenne a créé une autre sphère d’influence dans le monde, bien que régionale. Et puis il y a les États-Unis – un autre États-Unis sous Trump que celui auquel le monde s’est habitué auparavant.

La pandémie nous rappelle les mauvaises choses que la mondialisation apporte. Entre autres, la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre asiatique bon marché pour la production de biens destinés au monde occidental. Au plus fort de la pandémie en mars dernier, l’Occident s’est retrouvé sans préparation et sous-approvisionné pour faire face à une vague d’hospitalisation. Les marchandises en provenance de Chine n’ont pas été produites assez rapidement pour répondre aux besoins de l’Occident.

Si nous prenons du recul et vérifions ce qui se passe depuis les années 1870, nous constatons que la mondialisation est responsable de tout ce que nous considérons aujourd’hui comme allant de soi. Sans elle, les sociétés, telles que nous les connaissons aujourd’hui, n’auraient pas la même expérience et les mêmes connaissances.

La mondialisation a rassemblé les Nations unies autour d’un seul objectif : la croissance économique et la prospérité pour tous. Le fait que pendant plus d’une décennie, la mondialisation ait pris du recul est aussi inquiétant pour la croissance économique future que l’est la pandémie de 2020.