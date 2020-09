Nike atteint des records après de solides revenus

Cette semaine, Nike, le géant américain de l’athlétisme, a révélé ses résultats pour le premier trimestre 2020. Il a pris le marché par surprise car la nouvelle Nike, la digitale, a livré beaucoup plus que prévu.

Le marché attendait 9,11 milliards de dollars de revenus, mais Nike a livré 10,59 milliards de dollars. De plus, elle a annoncé un double BPA comme prévu – 0,95 $ contre 0,47 $. Dans le même temps, les stocks sont restés relativement stables à 6,7 milliards de dollars, contre 6 milliards de dollars prévus.

Alors que la société continue de voir son trafic physique de vente au détail diminuer d’année en année, sa présence digitale tire le meilleur parti de ses résultats exceptionnels. Le résultat ? Les actions Nike ont ouvert à un nouveau record après les résultats.

Le digital atteint 30% des ventes totales de Nike

L’accélération digitale de Nike est responsable des résultats exceptionnels de son premier trimestre fiscal de l’année. Les ventes digitales ont augmenté de 80%, reflétant une entreprise agile qui s’est extrêmement bien adaptée aux perturbations causées par la pandémie.

Toutefois, les résultats reflètent le travail accompli ces dernières années, les magasins de détail traditionnels ayant eu du mal pendant un certain temps à suivre les progrès de l’espace digital. De plus, Nike attribue une grande partie de son succès à la transformation digitale menée par les consommateurs – en gros, l’entreprise reconnaissant qu’elle s’est adaptée aux besoins des consommateurs.

Au cours du trimestre, Nike a maintenu plus de 90 % de ses magasins physiques ouverts dans le monde entier, mais le déclin des ventes s’est poursuivi. Il n’est pas surprenant que les gens aient été contraints de rester à l’intérieur, car de nombreux pays étaient en confinement total ou limité, et le tourisme était également interdit.

Ce qui est impressionnant dans les résultats de Nike, c’est qu’il s’agit d’une entreprise en pleine croissance. Ce n’est pas une entreprise axée sur la technologie qui a connu une augmentation de ses revenus en raison des changements de comportement des consommateurs. Le produit final est conçu pour être utilisé à l’extérieur principalement – il s’agit d’une entreprise de fabrication qui excelle dans la gestion des stocks, le marketing et sa capacité à s’adapter rapidement aux facteurs exogènes.

L’avenir s’annonce prometteur, tant à court, moyen et long terme. La saison des achats de Noël approche à grands pas et Nike s’attend à une forte augmentation de son chiffre d’affaires au cours des prochains mois. Dans une perspective à moyen et long terme, la capacité à fournir un trimestre aussi solide en pleine pandémie raconte l’histoire d’une entreprise qui croit en son produit et en sa mission.

Il s’avère que « Just do it » n’est pas seulement un slogan. Chez Nike, c’est la façon de gérer une entreprise rentable.