Où en sont les positions des traders institutionnels sur le taux EUR/USD ?

La tendance haussière marquée du cours de l’euro dollar, plus de 10% de hausse sur l’ensemble de l’été, a été un des mouvements majeurs sur les marchés financiers, si ce n’est le plus important car avec un impact sur de nombreuses classes d’actifs. La force haussière du taux EUR/USD a été une des explications de la sous-performance des actions européennes vis-à-vis de Wall Street, bien que cela ne soit pas la raison principale. La chute de l’USD est due à la quantité de monnaie en forte hausse aux Etats-Unis et le retracement récent de l’euro dollar entre 1.20$ et 1.1620$ apparait comme une correction intermédiaire.

Le rejet technique du cours de l’euro dollar sous la résistance à 1.20$ (celle du trend baissier de long terme) s’est traduit par une baisse de 400 pips, une baisse très lente qui semble déjà se terminer. Il est probable que le marché soit en train de s’installer dans un trading range, comme le suggère le positionnement du prix au sein du nuage journalier du système ichimoku.

COMMENT SAVOIR SI LE RENTRACEMENT DU TAUX EUR/USD EST DEJA TERMINE ?

Une bonne façon de procéder est de se tourner du côté des mains fortes, de la dynamique des positions de trading des traders institutionnels. Sur le graphique ci-dessous, la courbe verte en bas représente la position ouverte nette des institutionnels sur le contrat future euro-dollar (les données proviennent du rapport COT de la CFTC, le régulateur des contrats futures aux Etats-Unis) et l’on constate nettement que les traders pros avaient anticipé le rebond dès le niveau des 1.08$. Malgré la baisse récente de 400 pips, ils restent majoritairement à l’achat, il est donc très peu probable, sauf fait exceptionnel, que le taux EUR/USD chute sous les 1.15$. La guerre des changes bat son plein sur le Forex et un range technique sur les niveaux actuels pourrait satisfaire les deux parties.

Graphique du cours de l’euro dollar en données journalières – plateforme TradingView