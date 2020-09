Perspectives baissières du marché pétrolier de l’OPEP

La semaine où l’OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) fête son soixantième anniversaire, l’organisation envoie un rapport sur le marché pétrolier à la baisse. Elle a réduit ses estimations de la demande pour 2020 de 400 000 barils par jour. De plus, elle a réduit la demande pour 2021 de 770 000 barils par jour supplémentaires par rapport au rapport du mois dernier, ce qui indique essentiellement une croissance lente et une demande incohérente pour la période à venir.

Alors que les économies mondiales luttent contre la pandémie de coronavirus, l’OPEP fait de même. L’organisation est confrontée à une crise existentielle, dont beaucoup demandent la fin le plus tôt possible.

Les tendances écologiques qui se dessinent dans le monde développé poussent la consommation à se détourner des produits liés au pétrole. À l’exception de la Chine, et peut-être du Vietnam, il n’y a pas de croissance économique dans le monde en 2020. Pour l’OPEP, la contraction du PIB signifie moins de pétrole distribué, donc moins de revenus.

Les défis à venir pour le pétrole brut et l’OPEP

L’année 2020 a ramené la baisse historique du prix du pétrole en dessous de zéro. Non seulement la chambre de compensation des contrats à terme a laissé le trading du pétrole en dessous de zéro, mais elle s’est aussi stabilisée à 40 $ en avril. De ce niveau à 37 $ actuels, elle a pris des mesures coordonnées de la part de l’OPEP et de ses partenaires pour relever les défis à venir.

Pour commencer, l’OPEP (ses treize membres) a fait équipe avec d’autres grands producteurs, dont la Russie, et a procédé à des réductions de production coordonnées pour stabiliser le prix du pétrole.

Le trading mondial a pris du recul depuis que le COVID-19 a frappé le monde. L’isolationnisme et le protectionnisme accrus ont mis la pression sur l’industrie maritime – une industrie à forte intensité pétrolière.

Pour de nombreuses grandes économies du monde, même 2021 reflète une contraction économique par rapport aux niveaux pré-pandémiques. Par exemple, les économies de la zone euro devraient se contracter de 7,7 % en 2020 et croître de 4,3 % en 2021. Toutefois, un pourcentage inférieur à une valeur donnée se traduit par des valeurs absolues inférieures, ce qui signifie que même à la fin de 2021, les économies de la zone euro consommeront moins de pétrole qu’avant la pandémie. Et cela est valable tant que les perspectives ne se dégradent pas, comme cela pourrait très bien se produire.

Les élections présidentielles américaines jouent également un rôle majeur dans le prix du pétrole. Si Biden remporte la Maison Blanche, on s’attend à ce que les États-Unis entament rapidement des pourparlers avec l’Iran et que l’allégement éventuel des sanctions apporte encore plus de pétrole sur le marché. Si le pétrole iranien revient sur le marché, on estime à 2,5 millions de barils/jour la quantité de pétrole qui devra être écoulée, soit par de nouvelles réductions coordonnées, soit par une baisse du prix du pétrole.