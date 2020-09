Pourquoi la BCE devrait s’abstenir de commenter le taux de change

Cet été, la BCE a surpris de nombreux traders en livrant l’une de ses plus rares interventions verbales, juste au moment où l’EURUSD a franchi le taux de 1,20.

Il existe un accord non écrit, un gentlemen’s agreement, si vous le permettez, entre les pays du G20, de ne pas faire de commentaires sur les taux de change. Pour la BCE, essayer de faire baisser l’euro juste quelques semaines avant sa réunion régulière était non seulement nouveau, mais aussi étrange.

Le FMI estime que l’euro est toujours sous-évalué

En acceptant de s’abstenir de toute dévaluation compétitive, les pays du G20 ont prévu d’éviter de stimuler les exportations et d’éviter l’évolution des comptes courants au détriment des autres nations. Or, parler de sa monnaie en baisse signifie exactement le contraire.

Oui, le taux de change EURUSD, celui que Phillip Lane a mentionné, a effectivement augmenté de façon spectaculaire et à court terme. Il est passé de 1,06 à 1,20 en moins de trois mois, faisant pression sur une inflation déjà faible.

Cependant, l’euro en termes nominaux a à peine augmenté de plus de 4 % cette année. Cela n’a rien d’alarmant, loin s’en faut, bien au contraire. Si l’on considère l’excédent des comptes courants dans la zone euro, qui a été augmenté par l’Allemagne et les Pays-Bas, on constate en fait que l’euro est plus faible que ce que les comptes courants laissent supposer. C’est l’une des raisons pour lesquelles le Fonds monétaire international (FMI) considère que l’euro est sous-évalué par rapport à ses pairs.

Peut-être que les Européens ripostent à ce qui se passe aux États-Unis depuis quatre ans. Avant la présidence de Trump, la Maison Blanche ne faisait jamais de commentaires sur le taux de change. En fait, le mantra était qu’une politique de dollar plus fort est favorisée.

Cela a radicalement changé ces dernières années. L’administration Trump a essayé désespérément de pousser le dollar à la baisse, souvent avec l’intervention verbale du président lui-même.

En tant que telle, la BCE a pu considérer qu’il s’agissait d’un terrain de jeu injuste. Si les règles sont enfreintes, alors qu’elles le soient pour toutes les parties. Mais si l’histoire nous apprend quelque chose, une telle approche n’est ni sage ni bienvenue.

Deux semaines après le commentaire de Philip Lane sur les taux, la BCE a changé d’attitude lors de la conférence de presse. En effet, elle a inclus le taux de change dans sa déclaration, mais d’une certaine manière, elle l’a fait dans le passé. En outre, pendant la conférence de presse, elle s’est abstenue d’engager des discussions sur le taux de change, soulignant simplement qu’elle surveille de près la force de l’euro qui pèse sur l’inflation.

Ce qui est curieux, c’est que le commentaire de Lane portait en particulier sur le taux de change EURUSD, et non sur l’euro en général. Il nous dit que ce qui se passe de l’autre côté de l’Atlantique est surveillé de près par les décideurs européens.