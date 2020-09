Qu’attendre de la décision de la BCE sur les taux d’intérêt et de la conférence de presse d’aujourd’hui

Le jour de la BCE est arrivé et les acteurs du marché attendent avec impatience de voir quelle sera la réaction de la banque centrale aux derniers événements. Ne vous y trompez pas, les paires d’euros bougent en ce moment – depuis la clôture de la semaine dernière, la paire EURUSD se situe plus ou moins au même niveau, dans l’attente d’une orientation.

La BCE se trouve dans une situation délicate, et elle recevra des indications aujourd’hui. Une inflation faible, une monnaie plus forte, des attentes d’inflation plus faibles ne sont que quelques éléments que la BCE doit prendre en compte aujourd’hui, avec un message dovish.

La BCE va-t-elle délivrer un message Dovish ?

Même si la BCE délivrera un message dovish, ce n’est pas une recette pour un euro plus bas. La réaction initiale du marché dépend toujours du positionnement en amont de l’événement, tandis que l’impact réel apparaît généralement dans les jours qui suivent.

La BCE ne peut pas ignorer la faiblesse record de l’inflation sous-jacente dans la zone euro. 0,4 % est loin de l’objectif de 2 % fixé par la BCE, ce qui rend excessivement difficile pour la BCE de remplir son mandat de stabilité des prix qui consiste à créer une inflation inférieure à, mais proche de 2 %. 0,4 % est loin d’être proche de 2 %. La manière habituelle de faire reculer l’inflation est de réduire les taux et/ou de les assouplir davantage.

Cependant, comment la BCE peut-elle y parvenir alors que le taux de la facilité de dépôt est déjà inférieur à zéro depuis plusieurs années ? Ou lorsque les deux autres taux d’intérêt qu’elle fixe, le taux de la facilité marginale et le taux des pensions, sont proches du niveau zéro et à peine positifs ? Ou encore, lorsqu’il existe toujours un programme de PPA et de PEPP qui garantit un assouplissement quantitatif plus important dans un avenir prévisible ? Difficile de dire comment la banque centrale va encore assouplir sa politique et c’est l’une des raisons pour lesquelles de nombreux acteurs du marché considèrent que la banque centrale est « coincée » avant la décision d’aujourd’hui.

L’EURUSD évolue avec le 1,20 en vue. Oui, elle a corrigé en dessous de 1,18 suite à l’intervention verbale de la BCE, mais elle n’a trouvé des acheteurs qu’à chaque baisse.

Une monnaie plus élevée exerce une pression supplémentaire sur l’inflation. La récente hausse pendant les mois de pandémie se traduit par une nouvelle baisse de 0,2 % de l’inflation de base dans les mois à venir, menaçant ainsi de briser le niveau zéro.

La BCE restera-t-elle insensible à de telles menaces ? Si ce n’est pas le cas, comment réagira-t-elle ? Nous le saurons dans quelques heures.