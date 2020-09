Que faire de la décision d’aujourd’hui sur les taux d’intérêt de la RBA

Aucun changement lors de la réunion de la Banque de réserve d’Australie (RBA) aujourd’hui – comme prévu. Malgré le fait que le dollar australien (AUD) a atteint sa valeur la plus élevée depuis un certain temps, la RBA a choisi de laisser sa politique monétaire inchangée.

Non pas qu’elle ait beaucoup à faire pour influencer la force du dollar australien. Alimenté par une combinaison de la baisse du dollar et de la hausse des prix des matières premières, le dollar australien est l’un des plus performants pendant la crise COVID-19. Il a même surpassé l’euro, comme le montre la baisse de la paire EURAUD qui se rapproche de 1,60 après avoir atteint 1,96 en mars.

RBA, le dollar australien et l’hiver

Six mois après le début de la pandémie, le monde apprend d’une certaine manière à faire face à la situation. Les économies ne risquent plus d’être fermées, les hôpitaux se sont mobilisés et les fournitures sont arrivées, les médecins ont appris ce qui fonctionne le mieux pour lutter contre le virus, etc. Nous sommes mieux préparés pour cette bataille. Mais elle n’est pas terminée.

Tous les yeux sont tournés vers l’Australie et vers la manière dont elle affronte le virus pendant les mois d’hiver. Elle servira de référence pour le reste du monde développé. Le message est clair : si l’Australie peut le faire, le reste du monde développé le peut aussi.

La RBA a décidé de maintenir sa politique monétaire inchangée – le taux au comptant et le rendement des obligations d’État australiennes à 3 ans. Comme toutes les grandes banques centrales, la RBA maintient le taux d’intérêt (c’est-à-dire le taux des liquidités) près de la limite zéro (actuellement, le taux des liquidités est de 0,25 %). Toutefois, contrairement aux autres banques centrales (c’est-à-dire la Fed), les mesures de relance monétaire et budgétaire sont beaucoup moins importantes. En conséquence, la masse monétaire M2, bien qu’en augmentation, n’est rien par rapport à ce qui se passe aux États-Unis et même dans la zone euro.

Le dollar australien et l’économie australienne ont bénéficié de la hausse des prix des matières premières. En tant que grand exportateur, la hausse des prix a compensé une partie de l’appréciation du dollar australien. De plus, la Chine s’est remise assez rapidement du virus. Elle est considérée comme l’une des rares économies à afficher une croissance économique en 2020, et elle importe des matières premières d’Australie.

Malgré tout cela, la RBA est confrontée à un ralentissement économique sans précédent depuis les années 1930. Le chômage et le sous-emploi restent élevés, les pressions sur les salaires et les prix restent faibles, ce qui rend primordial le maintien du soutien fiscal et monétaire pendant un certain temps.