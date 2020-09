Qu’est-ce qui se cache derrière la récente vigueur du yen ?

Devise refuge jusqu’à récemment, le yen est l’une des meilleures performances de l’année par rapport au dollar. L’USDJPY, autrefois le symbole d’un marché boursier sain, a perdu son mojo – la corrélation directe avec le Dow Jones ou le S&P 500 a disparu.

C’est à la fois une bénédiction et une malédiction. C’est une bénédiction, car nous pouvons maintenant trader le taux de change sans avoir à considérer ce que fera le marché boursier américain. D’autre part, il devient difficile de prévoir sa direction.

USDJPY – Estomper les politiques de Trump

La façon la plus simple d’interpréter l’USDJPY et le découplage des marchés boursiers est de se souvenir du jour de l’élection de Trump. Avant l’élection, les deux marchés (c’est-à-dire l’USDJPY et le marché boursier américain) ont évolué main dans la main – lorsque le Dow Jones a chuté, l’USDJPY a suivi. Ou, lorsque le S&P 500 a progressé, l’USDJPY a suivi.

Des actions similaires ont eu lieu quelques jours après l’élection. Le marché boursier américain a connu une hausse massive, tout comme la paire USDJPY. Elle est passée d’environ 100 à 118, dans un mouvement presque vertical, tout comme les actions.

Puis la paire JPY a effacé le mouvement du marché boursier. Lentement mais sûrement, dans les quatre années qui ont suivi, elle a restitué presque tous les gains, pour redescendre à 104 récemment.

Les différences de politique monétaire ont disparu

Une des explications d’un yen fort est que les différences de politique monétaire ont disparu. L’Australie a des taux proches de zéro, et la tendance à la baisse a commencé bien avant le début du cycle de hausse tardif de la Fed.

La BCE en Europe a le taux de la facilité de dépôt en dessous de zéro depuis plusieurs années. Tout comme la BNS en Suisse. Les pays nordiques en Europe ont également connu des taux négatifs.

Soudain, le Japon n’était plus le seul pays à avoir des taux d’intérêt nuls. De plus, l’assouplissement quantitatif (QE) est la norme dans tous les pays développés. Ainsi, le yen a retrouvé sa flexibilité, reflétant mieux son rôle parmi les monnaies fiduciaires.

La démission de Shinzo Abe a renforcé le yen

Le plus ancien Premier ministre japonais, Shinzo Abe, a annoncé sa démission. Le nouveau gouvernement, dirigé par Suga, est considéré comme le troisième plus populaire de l’histoire du pays.

Il a conduit à une forte hausse du yen car les implications sont que l’abénomique n’a plus la faveur de la population. Ou bien, au cœur de l’abénomique se trouvait un yen plus faible.

L’histoire intéressante racontée par le yen reflète la façon dont les politiques monétaires du monde entier modifient les performances d’une monnaie. Couplée aux changements politiques, la monnaie a plus de facilité à se découpler des anciennes corrélations.