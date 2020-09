Le marché boursier américain a fait la une des journaux en 2020. Ses performances dans des conditions de pandémie ont pris de nombreux acteurs du marché par surprise.

De nouveaux acteurs ont rejoint le marché. Une nouvelle génération d’investisseurs a soudainement accès à des commissions bon marché, alors que le secteur du courtage aux États-Unis a changé de manière spectaculaire. Aujourd’hui, il n’est plus nécessaire de posséder une action entière, car le courtier vous permet de n’en posséder qu’une fraction.

En outre, les services de conseil robotisés automatisent le processus d’investissement, ce qui facilite encore l’entrée sur le marché du trader. Cependant, qui possède des actions américaines, et y a-t-il d’autres investisseurs qui pourraient s’y joindre à l’avenir ?

Un regard détaillé sur l’actionnariat américain

Une enquête menée par Gallup cette année pendant la débâcle boursière au plus fort de la baisse due à la pandémie révèle la structure de la base d’investisseurs américains. Plus de la moitié des adultes américains (soit 55 %) possèdent des actions, mais 45 % n’en possèdent pas. Il existe donc un fort potentiel pour attirer encore plus de personnes sur le marché boursier.

Il n’est pas surprenant que les personnes de plus de cinquante ans soient plus impliquées dans le marché boursier que les jeunes générations. Cependant, si vous vérifiez la date de l’enquête, elle indique mars-avril 2020. Beaucoup de choses ont changé depuis, en particulier l’investissement en actions fractionnaires mentionné plus haut. Sous l’effet des mesures de relance budgétaire du Congrès américain, beaucoup ont préféré investir l’argent frais en bourse, en particulier la nouvelle génération d’influences de TikTok.

Ce qui est surprenant, c’est que 15 % des personnes ayant un revenu supérieur à 100 000 dollars ne participent pas au marché boursier. Habituellement, la bourse est responsable de l’effet de richesse – plus elle augmente, plus les gens se sentent riches et ils augmentent leurs dépenses. Nous pouvons supposer que ces 15 % n’ont aucun intérêt dans le marché boursier et qu’ils appartiennent probablement à une tranche d’âge déjà investie dans autre chose, comme l’immobilier ou d’autres investissements alternatifs.

Dans l’ensemble, l’étude donne un bon aperçu de la base d’investisseurs aux États-Unis et montre que le secteur de la vente aux particuliers a beaucoup de potentiel pour l’avenir. Pourquoi est-ce important ?

À un certain moment de la reprise après l’effondrement du mois de mars, on a attribué au secteur de la vente au public la forte hausse des cours boursiers. En tant que tel, bien que les investissements ne soient pas très importants, la taille de la clientèle particulière est importante et plus le nombre de participants est élevé, plus le marché peut bouger.